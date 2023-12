L’analisi di Deloitte sul Fintech for Good

In occasione del Salone dei Pagamenti 2023, Giornalettismo ha raccolto la dichiarazione di Paolo Gianturco, Senior Partner presso Deloitte Consulting, dove è responsabile per lo sviluppo delle iniziative FSI e FinTech per Italia, Malta e Grecia. Ci ha parlato dell’iniziativa Fintech for Good, la prima ricerca interamente dedicata al fenomeno del Fintech for Good appunto, a quella sostenibilità a cui puntano le startup e le aziende di questo settore.

LEGGI ANCHE > L’importanza delle startup del digitale per i giovani italiani

Deloitte e la ricerca su Fintech for Good

Oggi abbiamo presentato un report su Fintech for good, ma che cos’è il fintech for good? Sono tutte quelle startup innovative che offrono servizi finanziari rispondendo a un’esigenza di sostenibilità sociale e ambientale. Ma andando a capire l’oggetto di questa analisi, queste startup finanziarie oltre a questa volontà di dare una risposta alla sostenibilità, hanno aggiunto tre criteri: il primo è l’addizionalità, queste fintech devono puntare a utenti, persone, servizi che non sono mai stati toccati nel mondo della finanza; il secondo aspetto è che deve essere misurabile, queste fintech si devono dare dei KPI, degli indicatori che possono essere misurati e che dimostrano che loro stanno rispondendo a un’esigenza di ambiente e di inclusività; e soprattutto deve essere un’idea che incomincia dall’inizio, nella foundation della start-up ci deve essere la volontà di impattare l’ambiente sociale, l’inclusività, per un mondo migliore.