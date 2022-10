Deliveroo non sarà più disponibile in Olanda

Deliveroo, la società che gestisce il servizio di ordinazione online e consegna di cibo a domicilio con sede a Londra, in Inghilterra, ha dichiarato che il servizio in Olanda non sarà più disponibile a partire dal 30 novembre. I rider che hanno lavorato finora per Deliveroo in Olanda sono più di 9 mila e riceveranno un risarcimento – grazie a un accordo raggiunto tra la società e il sindacato olandese FNV – pari al 38% del reddito di un rider calcolato in riferimento all’ultimo anno e un importo basato sul suo reddito e sulla sua storia lavorativa.

Ad aprile, il tribunale di Amsterdam aveva anche accolto il ricorso di alcuni rider supportati dal sindacato FNV e aveva stabilito che i lavoratori di Deliveroo dovessero essere considerati dipendenti e non autonomi e quindi pagati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro del settore.

FNV heeft uniek sociaal plan afgesproken met Deliveroo, voor 9000 Riders die laatste jaar voor platformbedrijf hebben gewerkt. Met vertrek van Deliveroo eind november raken zij hun werk kwijt. https://t.co/yzHyZj37Gq — FNV (@FNV) October 19, 2022

«Dopo aver consultato dipendenti e rider, Deliveroo ha stabilito che raggiungere e mantenere una posizione di primo piano nel mercato olandese richiederebbe investimenti irragionevoli con un rendimento incerto a lungo termine», ha affermato la società in una nota pubblicata oggi sul sito web ufficiale.

Perché Deliveroo abbandona il mercato olandese?

La recente comunicazione di Deliveroo conferma quanto dichiarato il 10 agosto scorso dall’azienda, quando Deliveroo aveva detto che avrebbe interrotto il proprio servizio in Olanda perché non era risuscita a imporsi a livello locale e aveva detto che stava lavorando per stabilire una data potenziale per l’ultimo giorno delle operazioni nel Paese. Nel primo semestre del 2022 l’Olanda rappresentava l’1% del totale pagato dai consumatori. La decisione di terminare le operazioni in Olanda sarebbe dovuta quindi a questo bilancio negativo e alla volontà dell’azienda di investire in zone più favorevoli all’affermazione della società.

Nella versione web di Deliveroo compare ora l’annuncio: «Deliveroo terminerà le sue operazioni in Olanda il 30 novembre alle 10:00, ti invitiamo a utilizzare tutti i crediti e le carte regalo in sospeso entro questa data poiché il servizio di Deliveroo sarà disponibile normalmente fino a quel momento. Grazie ancora per aver utilizzato Deliveroo».