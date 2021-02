«La diffida dell’ex fidanzato di Rosalinda non conta nulla» tuona l’avv. Bernardini De Pace

A Casa Chi, ospite anche l’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace tra le più apprezzate in Italia. «Il fidanzato di Rosalinda ha diffidato tutti: ha diffidato lei, ha diffidato gli inquilini della casa, ha diffidato il conduttore anche a pronunciare solo il suo nome. Il mio sogno sarebbe di difendere chiunque violasse questa diffida. Secondo voi la costituzione vale più o meno di Giuliano Condorelli? La costituzione prevede all’articolo 21 la libertà di pensiero e la libertà di espressione e non esiste che uno diffidi, ma senza tener conto del fatto che qualora, velatamente, potesse valere quella diffida, c’è sempre Rosalinda, che per quanto a me non sia simpatica, comunque ha vissuto la vita con Giuliano».

La De Pace su Rosalinda, le parole

«Ci manca che non possa parlare della sua vita. In questo modo non potrebbe uscire nessun libro e nessuna biografia, no? C’è la libertà di pensiero, non c’è il divieto di nominare le persone. C’è la possibilità di essere condannati qualora si ingiurino, si facciano delle insolenze alle persone, si crei la situazione di una diffamazione, allora si possono fare cause. Il mio sogno è che tutti parlino da qui al primo marzo di Giuliano e poi facciamo una class action contro Giuliano. Ci state? La faccio gratis perché mi diverto troppo».