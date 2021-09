Perché alcuni (non tutti) hanno avuto problemi con Dazn dopo il gol di Koulibaly

La sosta per le gare delle Nazionali ha aumentato la fame di calcio dei tifosi. L’aperitivo della terza giornata di Serie A prevedeva il big match tra Napoli e Juventus, una partita simbolo di un’antica rivalità sportiva che ha placato l’appetito di molti. Ma alcuni (non tutti) hanno denunciato nuovi problemi durante la diretta streaming: il gol di Kalidou Koulibaly – che ha ribaltato il risultato all’85° regalando il terzo successo di fila agli uomini di Luciano Spalletti – è andato di traverso ad alcuni telespettatori (e non a causa del “tifo”). Colpa di un problema di Dazn durante Napoli-Juventus.

Le segnalazioni sono state molte ma, a differenza di quanto accaduto alla prima giornata nel corso di Inter-Genoa, il numero di utenti colpiti da questo “disservizio” è stato ridotto. Ma questo dato non può rappresentare una consolazione. Il problema è stato generalizzato: sia su Smart TV, sia direttamente da pc. In alcuni casi, utilizzando la visione simultanea su due dispositivi, il problema di buffering è stato registrato solamente su uno di essi. Insomma, la questione è sempre la stessa ed è legata a quella che in passato abbiamo definito “Lotteria delle Cdn“.

Un tema che la stessa azienda aveva sollevato in risposta alle nostre sollecitazioni: la tecnica di multi-cdn (Content Distribution Network, ovvero la rete per la consegna dei contenuti) continua a palesare tutti i problemi già denunciati durante la prima giornata di campionato. Insomma, i “fortunati” che si sono collegati alle Cdn più stabili sono riusciti a vedere l’intera partita senza alcun problema. Gli altri, invece, si sono ritrovati davanti questo problema. Questa volta, però, il re-buffering è stato risolto in pochi minuti (nel post partita e durante il successivo match tra Atalanta e Fiorentina non sembra aver provocato problemi di questo tipo). Ma tutto ciò non è bastato per placare la legittima rabbia dei tifosi-clienti.

Dazn Napoli Juventus, il buffering dopo il gol di Koulibaly

Come evidenzia il grafico di DownDetector (che raccoglie le segnalazioni su eventuali malfunzionamenti delle piattaforme), il problema Dazn Napoli-Juventus è stato segnalato proprio nei minuti finali della partita, in particolare nelle fasi concitate del gol di Kalidou Koulibaly che ha consegnato i tre punti alla squadra di Luciano Spalletti.

La strada da percorrere, dunque, è ancora lunga. Dazn si è impegnata al miglioramento delle proprie infrastrutture e la speranza per i tifosi (che, in questo caso, sono anche utenti e consumatori che pagano un abbonamento) è che la risoluzione di questi problemi arrivi presto.