L’avvertimento dell’Agcom a Dazn passa anche per il prossimo week-end di campionato

Mentre l’Agcom, presieduta da Giacomo Lasorella, lancia un monito e un avvertimento a Dazn per il prossimo week-end di campionato, la società – e anche Tim, che rappresenta un partner strategico per la distribuzione delle partite di Serie A – è ottimista e sostiene che non potrà che andare meglio rispetto al primo esperimento. Tuttavia, il comunicato dell’Agcom – che si è riunita in mattinata – non lascia molto spazio all’immaginazione: l’autorità non ha escluso provvedimenti, anche urgenti, se continueranno i problemi nella visione dei match di campionato.

Agcom su Dazn, l’avvertimento

L’Agcom su Dazn, in ogni caso, ha tirato un sospiro di sollievo: in virtù della sua indicazione arrivata a inizio estate, la società che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie A ha agito sulla propria infrastruttura, creando il sistema di gestione Dazn Edge, ed evitando in questo modo sovraccarichi alla rete nazionale. Da questo punto di vista, tutto è andato per il meglio: durante i match di campionato, non ci sono stati problemi nelle altre funzioni per le quali è necessaria una connessione a internet.

Tuttavia, l’autorità garante delle comunicazioni ha rivendicato il diritto – per tutte le compagnie telefoniche che offrono servizi di rete agli utenti – di poter restituire un segnale ai clienti, a parità di condizioni. Per questo, l’invito a Dazn è stato quello di garantire una sorta di assistenza continuativa sia agli operatori della rete internet, sia ai diversi utenti che dovessero riscontrare, anche nel prossimo fine settimana, problemi di visione dei match.

L’Agcom ha ben presente l’importanza della sfida dello streaming per un Paese come l’Italia, ma è anche consapevole di aver investito in credibilità valutando corretta la condotta di Dazn, soprattutto nel suo accordo con Tim per la distribuzione dei contenuti. Per questo motivo, la sua vigilanza – all’indomani delle lamentele per un problema che la stessa Dazn ha riconosciuto – risulta essere ancora più stringente e addirittura preventiva. La data x di sabato prossimo, quando inizierà la seconda giornata di campionato, si sta avvicinando: tutti gli attori in gioco sono ottimisti, ma sarà la prova dei fatti a stabilire i prossimi passi.