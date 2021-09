Serie A, i dati parziali dell’audience per le prime due giornate su Dazn restituiscono un’ottima performance

Dopo le prime due giornate di campionato interamente svolte Dazn, che per la prima volta rende disponibili tutte le partite in streaming, tira la somme. Seppure in maniera parziale – considerato che mancano i dati relativi all’audience di bar, ristoranti e hotel che, nella seconda metà di agosto, hanno il loro evidente peso – il calcolo restituisce una performance per gli ascolti Dazn che l’azienda non esita a definire ottima.

LEGGI ANCHE >>> Dazn, dal 1° settembre via alla misurazione dell’audience

Ascolti Dazn: 9 milioni di spettatori tra la prima e la seconda giornata di serie A

Gli ascolti del calcio in streaming, considerato che sono parziali, non deludono. Per la prima giornata di campionato (21–23 Agosto 2021) sono stati registrati 4.3 milioni di spettatori collegati tramite smart TV, tablet, mobile phone, console di gioco e attraverso DAZN Channel. La seconda giornata di campionato – che ormai, in streaming, può essere fruito davvero da dovunque ci si trovi se si ha a disposizione una buona connessione a internet – ha confermato un trend positivo e in crescita: 4.7 milioni milioni di persone per la seconda di campionato (27–29 Agosto 2021). Sommando gli ascolti di Sky (che trasmette tre partite in co-esclusiva) e Dazn, le prime due partite hanno avuto un’audience complessiva di 6 milioni di spettatori, l’80% dei quali collegati tramite Dazn.

Risultati in linea con quelli dello scorso anno

Il risultato dello streaming Dazn è risultato essere in linea con quello ottenuto dalle prime due partite della serie A 2020-2021. La partita più seguita in queste prime due giornate è stata Juventus-Empoli, esclusiva DAZN di sabato 28 Agosto alle ore 20:45. I dati raccolti finora, che dovranno essere integrati e saranno disponibili per gli operatori di mercato a partire dal 1° settembre alle ore 14, confermano che la transizione del calcio nel mondo digitale sta andando bene.

La digitalizzazione del campionato di Serie A in Italia, infatti, comporta che il fenomeno raggiunga anche aree del paese non interessate – almeno finora – a questo processo di transizione. Una ulteriore prova, secondo Dazn, del potenziale immancabile dello streaming sia per il calcio che per il paese. La metodologia per la misurazione dati Dazn è cambiata e, per la prima volta, il dato fornito dell’audience OTT è puntuale e verificato con maggiore trasparenza rispetto al passato.