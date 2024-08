I tifosi italiani stanno “punendo” Dazn

In molti avevano annunciato che non avrebbero più rinnovato l’abbonamento a Dazn e i dati della prima giornata di Serie A lo hanno confermato. La piattaforma OTT che detiene, per l’Italia, i diritti di trasmissione audiovisiva in esclusiva del 70% delle partite del massimo campionato di calcio (e l’altro 30% è in co-esclusiva con Sky) prosegue nella sua emorragia negli ascolti. Il match più visto del ritorno in campo dopo la pausa estiva è stato Juventus-Como con poco meno di un milione di utenti collegati. Ma il risultato totale è stato pessimo: le dieci partite del primo weekend di campionato, secondo i dati Auditel, sono state viste solamente da 3,3 milioni di utenti. Se sommiamo questo a coloro i quali hanno deciso di optare per il canale “Zona Gol”, il totale aggregato è inferiore ai 4 milioni di utenti. Cifre che portano inevitabilmente a parlare di Dazn in crisi.

Dazn in crisi negli ascolti (e nell’offerta)

Un’emorragia senza fine, anche figlia degli aumenti negli abbonamenti. Perché lo scorso anno, sempre alla prima giornata, si erano registrati oltre 300mila spettatori in più (200mila se si considera Zona Dazn). Sintomo di una disaffezione che ha nei risvolti economici una delle cause. E sembra che questo profondo rosso sia solo all’inizio e che soluzioni come la partnership con Amazon Prime Video che ospiterà i canali di Dazn non porterà alcun risultato. L’utente, infatti, non avrà agevolazioni dal punto di vista della spesa per l’abbonamento e, inoltre, non potrà usufruire neanche della possibilità di optare per una sottoscrizione annuale pagata in un’unica soluzione (che, di fatto, fa “risparmiare” due mensilità).

E mentre i tifosi si disaffezionano dal calcio in tv, la Serie A perde la sua battaglia contro Cloudfare: il Tribunale di Milano, infatti, ha respinto il ricorso contro la società americana che si occupa di CDN sottolineando come non sia obbligatoria la sua iscrizione alla piattaforma Piracy Shield. Un duro schiaffo alla soluzione che, finora, ha portato più polemiche che reali benefici alla lotta alla pirateria. A proposito di questo: ricordiamo che, nonostante le narrazioni social, usare una VPN per abbonarsi a Paramount+ USA per vedere la Serie A a prezzo ridotto è illegale.