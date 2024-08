Il fuorigioco di Dazn certificato dagli ascolti

Doveva essere la soluzione “a portata di mano”. Quella per guardare le partite (e gli altri eventi sportivi per cui sono state vinte le gare di bando per i diritti di trasmissione) anche se non si è a casa, utilizzando il proprio smartphone o semplicemente utilizzando il proprio nome utente e password da una smart tv o pc connesso a una rete internet, anche in un luogo di villeggiatura. All’inizio sembrava essere a basso costo, con prezzi stracciati rispetto alla concorrenza. Oggi, invece, le tariffe sono cresciute e molti altri problemi – non solo lato utente – sono emersi negli ultimi mesi. Il profondo rosso è stato confermato dagli ascolti registrati da Dazn (per tutte le 10 partite dello scorso weekend) per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Non abbiamo a disposizione i dati degli utenti che si sono abbonati per questa stagione (lo scorso anno erano circa 2 milioni) e – probabilmente – tra quelli che hanno una sottoscrizione attiva ci sono anche coloro i quali si sono abbonati nel mese di settembre del 2023, il cui abbonamento annuale (o mensile con vincolo annuale) ancora deve scadere. Sta di fatto che i primi numeri del nuovo campionato fanno già capire in quale direzione sta andando il pubblico.

Ascolti Dazn prima giornata Serie A, i dati

Il dato aggregato del primo weekend di Serie A è la rappresentazione plastica di come il calcio italiano nella modalità Dazn sia apprezzato da un numero limitatissimo di telespettatori. Le prime dieci partite del massimo campionato italiano di calcio sono state viste – secondo i dati Auditel da 3.361.083. Il match che ha registrato il maggior numero di telespettatori è andato in scena nel posticipo di lunedì, con Juventus-Como vista da oltre 943mila persone abbonate alla piattaforma OTT. Il match meno seguito, invece, è stato l’anticipo serale del sabato sera tra Empoli e Monza, con poco più di 11mila telespettatori (4mila in più di quanti si sono recati allo stadio Castellani per assistere all’incontro dal vivo e circa 5mila in meno rispetto alla capienza dell’impianto che ospita le partite casalinghe della squadra toscana).

Al dato dei 3.361.083 che hanno visto singolarmente le partite, va aggiunto quello dei telespettatori che – vista la simultaneità di alcuni match, una vera rarità che scomparirà dopo le prime giornate) – hanno seguito i momenti salienti dei match utilizzando il canale “Zona Dazn”. Aggiungendo i numeri di questo canale, si ottiene un totale aggregato di 3.964.019. Quasi quattro milioni di persone che hanno visto le partite della prima giornata di Serie A su Dazn, un dato in calo di oltre 230mila unità rispetto alla scorsa stagione.