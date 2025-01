Dalla gestione dei siti web, fino ad arrivare a quella dei propri clienti. Grazie ai sistemi più utilizzati di CMS e di CRM non è necessario codificare per poter procedere in questa direzione

CMS vs CRM: differenze e come funzionano

Ci sono due azioni fondamentali quando si lavora nelle aziende digitali: predisporre un sito web per la gestione dei contenuti e individuare portali che possano servire da interfaccia per le relazioni con i clienti. In passato queste due operazioni non potevano essere realizzate senza una opportuna conoscenza dei linguaggi informatici. Oggi, invece, grazie alla presenza di diverse soluzioni di CMS e CRM, la realizzazione di un sito web e le relazioni con i clienti sono alla portata di tutti, attraverso prodotti commerciali e orientati al consumatore. Per questo motivo, è opportuno indicare quali sono le principali differenze tra un CMS e un CRM e quali sono le soluzioni presenti sul mercato.

Che cos’è un CMS

Un CMS, acronimo di Content Management System, è un’applicazione software che consente agli utenti di creare e gestire un sito Web senza doverlo codificare da zero o sapere come codificarlo. In pratica, un CMS ti permette di creare, gestire, modificare e pubblicare contenuti in un’interfaccia intuitiva. Ci sono diversi tipi di CMS, come ad esempio quelli open source o proprietari, gratuiti o a pagamento, che offrono una vasta gamma di funzionalità come template, design, sviluppo, personalizzazione e SEO.

Il funzionamento di un CMS si basa sulla creazione di un’interfaccia amministrativa che consente di gestire i contenuti del sito Web. In genere, questa interfaccia consente di creare, modificare e cancellare pagine, aggiungere contenuti come testi, immagini, video e audio, gestire i commenti dei visitatori e molto altro ancora. Il CMS separa il contenuto dal design e dalla funzionalità del sito, il che consente di apportare modifiche al design senza dover modificare il contenuto e viceversa.

Quantità di tipi di CMS esistenti

Esistono molti tipi di CMS disponibili sul mercato, ognuno dei quali offre una gamma di funzionalità diverse. Alcuni dei CMS più popolari sono WordPress, Joomla, Drupal, Magento e Shopify. WordPress è il CMS più utilizzato al mondo, con una quota di mercato del 60%. Joomla è un CMS molto flessibile, che offre molte funzionalità avanzate per il sito Web, mentre Drupal è un CMS altamente personalizzabile, adatto per la creazione di siti Web complessi. Magento è un CMS specializzato nel commercio elettronico, mentre Shopify è un CMS specifico per la creazione di negozi online In questo settore, possiamo ricordare anche WooCommerce, un plugin per WordPress che trasforma il sito in una piattaforma di eCommerce completa o PrestaShop, un CMS open-source orientato all’eCommerce, noto per la sua flessibilità e la ricca gamma di funzionalità integrate. È una scelta popolare per negozi di dimensioni medie.

Esistono anche CMS per intranet e per la gestione aziendale come Confluence, un CMS progettato per la collaborazione e la gestione dei contenuti aziendali, ampiamente utilizzato nelle organizzazioni per la documentazione e la gestione dei progetti o SharePoint, di proprietà di Microsoft che permette di creare intranet aziendali e siti di collaborazione.

Come dimenticare, poi, i CMS per la gestione dei contenuti video e dei media? Un esempio è rappresentato da Kaltura, una piattaforma open-source per la gestione e la distribuzione di contenuti video, particolarmente usata in ambito educativo e aziendale. Ma per i video professionali, sicuramente Brightcove può fornire delle informazioni molto importanti per il marketing e l’analisi dei video.

Si tratta, chiaramente, dei CMS più diffusi, ma ne esistono tantissimi “proprietari”, con soluzioni maggiormente customizzabili per i loro utenti e con un rapporto molto più taylor made.

Vantaggi e svantaggi di un CMS

Un CMS offre molti vantaggi, come ad esempio la possibilità di creare e gestire un sito Web senza dover conoscere il codice, la possibilità di apportare modifiche al sito Web in modo semplice e veloce e la disponibilità di un’ampia gamma di template e design. Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi nel utilizzare un CMS, come ad esempio la possibilità di avere un sito Web meno personalizzato rispetto a un sito Web creato da zero e la necessità di effettuare aggiornamenti regolari per mantenere il sito Web sicuro.

C0n un CMS le soluzioni per l’aggiornamento delle varie properties può avvenire in maniera rapida e funzionale, senza dover consultare sempre un team di sviluppo per venire incontro alle varie esigenze. I CMS – inoltre – sono scalabili, il che significa che possono crescere con il sito. Man mano che le necessità cambiano (ad esempio, aggiunta di nuove funzionalità, gestione di un numero maggiore di contenuti, supporto per più lingue), è possibile integrare moduli, plugin e strumenti per adattarsi senza dover rifare il sito da zero.

Come scegliere il CMS giusto per il tuo sito web

La scelta del CMS giusto dipende dalle esigenze specifiche del tuo sito Web. Se il tuo sito Web è di tipo blog o informativo, WordPress è il CMS più indicato per te. Se invece il tuo sito Web richiede funzionalità avanzate come l’integrazione con sistemi di pagamento o la gestione di una grande quantità di prodotti, Magento potrebbe essere la scelta migliore. In generale, è importante valutare le funzionalità offerte dal CMS, la sua flessibilità, la sua scalabilità e il suo costo.

Un CMS offre molte funzionalità per migliorare il tuo SEO, come ad esempio la possibilità di utilizzare plugin SEO, di personalizzare i meta tag, di utilizzare URL amichevoli. È importante utilizzare parole chiave pertinenti nel contenuto del sito Web, utilizzare tag appropriati, creare una struttura di navigazione intuitiva e creare contenuti di qualità. Inoltre, è importante effettuare regolarmente un’analisi delle parole chiave per migliorare la posizione del sito Web nei motori di ricerca.

Che cos’è un CRM

Un CRM, acronimo di Customer Relationship Management, è un software che consente alle aziende di gestire le relazioni con i propri clienti. Un CRM organizza e analizza i dati dei clienti e le interazioni con essi, offrendo una vasta gamma di funzionalità come la gestione dei contatti, la gestione delle vendite, la gestione delle campagne di marketing e molto altro ancora.

Un CRM funziona raccogliendo i dati dei clienti da diversi canali, come ad esempio il sito Web, i social media, le email e il telefono. Questi dati vengono poi organizzati e analizzati dal CRM, consentendo alle aziende di migliorare le relazioni con i propri clienti. Un CRM offre anche funzionalità avanzate come la gestione delle vendite, la gestione delle campagne di marketing e la generazione di report.

Come scegliere il CRM giusto per la tua azienda

La scelta del CRM giusto dipende dalle esigenze specifiche della tua azienda. È importante valutare le funzionalità offerte dal CRM, la sua flessibilità, la sua scalabilità e il suo costo. Alcuni dei CRM più popolari sono Salesforce, Hubspot, Zoho CRM e Pipedrive. Salesforce è il CRM più utilizzato al mondo, con una vasta gamma di funzionalità avanzate, mentre Hubspot offre un CRM gratuito con molte funzionalità di base. Zoho CRM è un CRM altamente personalizzabile, mentre Pipedrive è un CRM specifico per la gestione delle vendite.

In generale, i migliori CRM presentano alcune caratteristiche fondamentali: hanno a disposizione sempre una versione gratuita con funzionalità base, in modo tale che l’utente possa avere a disposizione una overview generale prima di effettuare la sottoscrizione di un servizio in abbonamento; sono caratterizzati da una interfaccia semplice e intuitiva, permettono una immediata integrazione con il marketing e sono di supporto alla gestione della pipeline della vendita di un servizio o di un prodotto.

I migliori CRM, inoltre, non sono degli ambienti chiusi, ma consentono delle integrazioni con strumenti di terze parti, in modo tale da venire incontro alle esigenze dell’utente. La differenza è fatta anche da quei servizi che possono garantire, in maniera continuativa, assistenza e supporto in casi problematici.

Differenza tra CMS e CRM

La principale differenza tra un CMS e un CRM è che un CMS è utilizzato per la gestione dei contenuti del sito Web, mentre un CRM è utilizzato per la gestione delle relazioni con i clienti. Un CRM consente alle aziende di gestire le relazioni con i propri clienti, organizzando e analizzando i dati dei clienti e le interazioni con essi. Un CRM offre una vasta gamma di funzionalità, come la gestione dei contatti, la gestione delle vendite, la gestione delle campagne di marketing e molto altro ancora.

Conclusioni

In conclusione, un CMS e un CRM sono due software molto utili per la creazione e la gestione di un sito Web e per la gestione delle relazioni con i clienti. La scelta del CMS e del CRM giusto dipende dalle esigenze specifiche del tuo sito Web e della tua azienda. È importante valutare attentamente le funzionalità offerte dai vari CMS e CRM disponibili sul mercato, la loro flessibilità, la loro scalabilità e il loro costo. Inoltre, è importante utilizzare al meglio le funzionalità offerte da un CMS per migliorare il tuo SEO, utilizzando parole chiave pertinenti, meta tag personalizzati, URL amichevoli e creando contenuti di qualità. Allo stesso modo, è importante utilizzare un CRM per gestire in modo efficiente le relazioni con i tuoi clienti, organizzando e analizzando i dati dei clienti e le interazioni con essi. Con questa guida, speriamo di averti fornito una panoramica completa sui CMS e i CRM, offrendoti tutte le informazioni necessarie per scegliere il software giusto per il tuo sito Web o per la tua azienda. Ricorda sempre di valutare attentamente le tue esigenze e di utilizzare al meglio le funzionalità offerte dal software scelto per ottenere i migliori risultati.