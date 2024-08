Dazn ha perso oltre 200mila telespettatori rispetto allo scorso anno

I numeri non erano eccellenti neanche la scorsa stagione, ma i risultati della prima giornata del campionato di Serie A confermano l’emorragia degli ascolti Dazn. Oltre 200mila persone in meno (non sappiamo se questo dato sia il riflesso dei mancati rinnovi o nuovi abbonamenti, visto che la piattaforma non ha ancora diffuso questo parametro) si sono collegate alla piattaforma OTT per seguire le 10 partite che hanno dato il via alla nuova stagione del massimo campionato di calcio italiano rispetto allo scorso anno.

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento precedente, i dieci canali che hanno trasmesso singolarmente le dieci partite in programma tra sabato e lunedì hanno ottenuto ascolti pari a 3.361.083 di utenti. A questo dato devono sommarsi coloro i quali hanno utilizzato le quattro fasce per vedere il canale “Zona Gol” che ha trasmesso gli spezzoni – in diretta – delle partite giocate in simultanea. Dunque, un totale di 3.964.019 utenti collegati, secondo il dato aggregato.

Ascolti Dazn, il confronto con lo scorso anno

Per capire la crisi della piattaforma – anche a causa dell’aumento del costo degli abbonamenti che rappresenta un vero salasso per gli appassionati – prendiamo come riferimento la prima giornata di Serie A della scorsa stagione, andata in scena tra sabato 19 e lunedì 21 agosto. Dunque, il periodo dell’anno è lo stesso, così come la suddivisione delle partite: due in contemporanea sabato alle 18.30, due in contemporanea sabato alle 20.45, due in contemporanea domenica alle 18.30, due in contemporanea alle 20.45, una il lunedì alle 18.30 e l’ultima il lunedì alle 20.45. Dunque, anche in quell’occasione è stato attivo per ben quattro fasce – vista la simultaneità di alcuni match – il canale Zona Gol.

Due ecosistemi simili – al netto degli incroci tra le squadre, ma anche lo scorso anno non erano in programma “big match” all’esordio – che hanno portato a valori molto diversi tra loro. Le prime dieci partite della stagione 2023/2024 avevano raccolto 3.674.918 utenti collegati (contro i 3.361.083 di quest’anno). Un calo, per questo esordio, di oltre 300mila unità. Il numero viene mitigato solamente “grazie” a coloro i quali hanno deciso di utilizzare le quattro fasce di “Zona Gol”: in totale, lo scorso anno si registrarono 4.202.368 utenti collegati, contro i 3.964.019 di questa stagione.