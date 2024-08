Se vi siete abbonati a Paramount+ USA con una VPN per guardare la Serie A, sappiate che è illegale

Nel corso delle ultime settimane, la “notizia” è diventata virale sui social, con tanto di siti che hanno cavalcato l’onda offrendo ai lettori la “soluzione” per sfuggire ai rincari di Dazn in Italia. Peccato che tutto ciò che è stato scritto e detto sulla possibilità di assistere alle partite di Serie A sulla versione americana di Paramount+ (o Plus) sia del tutto fuori dalla legge. E non tanto per l’utilizzo delle reti VPN (il cui uso, in Italia e in molti altri Paesi del mondo) non viene considerato illegale, ma per la violazione di termini di utilizzo una volta sottoscritto un abbonamento con una piattaforma OTT.

Facciamo un piccolo passo indietro. Paramount Plus ha accordi commerciali, fino al termine della prossima stagione, per trasmettere le partite di Serie A, Coppa Italia e di tutte le Coppe Europee negli Stati Uniti (tramite un abbonamento alla piattaforma). E i prezzi per le sottoscrizioni sono molto più bassi rispetto alle “offerte” di Dazn in Italia. Per funzionare, però, occorre che la propria rete risulti collegata (come indirizzo IP) negli Stati Uniti. Dunque, al costo dell’abbonamento a Paramount+, si deve aggiungere quello di una stabile VPN.

Serie A su Paramount Plus, in Italia è illegale

Ricordiamo, come detto nella premessa, che tutelare la propria privacy di navigazione attraverso una VPN in Italia è legale, così come in buona parte del mondo. E allora, perché sosteniamo che sia illegale questo comportamento? L’utilizzo di una Virtual Private Network non è illegale di per sé, ma l’uso di una VPN per aggirare le restrizioni geografiche imposte da servizi internet (come le piattaforme di streaming) può violare i termini di servizio del provider. Ed è il caso della Serie A su Paramount Plus.

Il servizio di streaming, in abbonamento, della CBS ha infatti ottenuto la possibilità di trasmettere i match del massimo campionato di calcio (e delle Coppe Europee, ma non solo) negli Stati Uniti dopo essersi aggiudicato un bando e, dunque, dopo aver pagato. Quel bando è geograficamente vincolato: i diritti di trasmissione audiovisiva sono limitati al territorio degli Stati Uniti. Dunque, utilizzare una VPN per guardare le partite su quella piattaforma viola sia le restrizioni previste dall’accordo sia i termini di utilizzo che vengono sanciti dal contratto (quello che si dovrebbe leggere ogni volta che si effettua l’iscrizione a un sito internet) e dalle condizioni d’uso.