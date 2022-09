Davide Nicola non ha mai detto che se ci fosse sempre stato il Var “la Juve non avrebbe vinto nemmeno un titolo”

L’onda lunga delle polemiche dopo quanto accaduto domenica sera a Torino è proseguita, nel corso delle ore, anche sui social network. Quella immagine non a disposizione della sala Var sul gol – poi annullato – dello juventino Milik contro la Salernitana ha dato vita al classico scambio di accuse e sfottò tra tifosi. E nel mare magnum di tutto ciò, si inserisce anche una card social che vede come protagonista – a sua insaputa – l’allenatore dei campani Davide Nicola. Ma quelle parole non sono mai state pronunciate dal tecnico.

Il post, con tanto di card social, è stato condiviso da alcuni tifosi del Torino. Ma tutto ciò, poi, si è propagato a macchia d’olio.

«Noi ridiamo e scherziamo, ma se ci fosse sempre stato il VAR la Juve non avrebbe neanche un titolo». Questo il messaggio che compare al fianco del volto del di Davide Nicola. Con tanto di chiusura delle virgolette con in calce la “firma” del tecnico della Salernitana. Peccato che questa dichiarazione non sia reale.

Davide Nicola e la citazione mai fatta su Var e Juventus

Basta fare una rapida ricerca su Google (prendendo parte della citazione attribuita a Davide Nicola) per scoprire come il contenuto di quella card social non sia reale. Parole mai pronunciate prima o dopo la partita. Al termine di Juventus-Salernitana, l’allenatore dei campani aveva detto la sua sull’episodio contestato dell’annullamento del gol di Milik fuorigioco “attivo” di Bonucci. Con queste parole: «Il Var ha dimostrato che questo gioco ha credibilità. Bravi anche gli arbitri. Dal momento che è intervenuto un calciatore per prendere la palla è fuorigioco”. Parole dette ai microfoni di Dazn prima che scoppiasse la polemica e saltasse fuori quell’immagine di Candreva nei pressi della bandierina del calcio d’angolo. Insomma, una post-verità rispetto all’andamento degli eventi. Ma nulla a che vedere con il contenuto di quella bufala social.