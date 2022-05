La Juventus a Giornalettismo: «Nessuna violazione nel nostro sistema informatico»

Questa mattina avevamo segnalato un post nel dark web, nella fattispecie nel forum Underground BrechForums, all’interno del quale si millanta una vendita di dati personali (soprattutto username, mail e password) di 164 dipendenti della Juventus. Come avevamo già anticipato, spesso queste informazioni possono rappresentare un bluff da parte degli utenti del forum che, in questo modo, riescono ad attirare l’attenzione e a intavolare una possibile trattativa con altri utenti, ricevendone benefici. Il mondo dei forum del dark web è fatto così ed è sempre molto complesso muoversi al suo interno. Per questo motivo, avevamo cercato di consultare la Juventus per capire qualcosa in più su questo misterioso post di cui abbiamo fatto menzione. La risposta della società è rassicurante.

Dati Juventus sul dark web, la società chiarisce

«In seguito a diverse segnalazioni – ci fanno sapere dalla sede della società bianconera – abbiamo effettuato delle analisi approfondite rispetto a quanto accaduto. Non risulta alcuna violazione dei sistemi informatici della Juventus». La società bianconera ha spiegato, tuttavia, come non sia possibile, al momento, rispondere a nome dei fornitori di servizi esterni alla società stessa.

Come vi abbiamo già spiegato, l’insieme dei dati che qualcuno può spacciare come “esclusivi” e rivendersi sul dark web, laddove non meglio specificati, potrebbero essere anche degli elenchi noti, magari già pubblici, che vengono aggregati e presentati come frutto di un data breach. L’informazione importante, però, che è utile ribadire per eliminare qualsiasi fraintendimento, è che la Juventus, allo stato attuale, ha verificato l’assenza di qualsiasi violazione del proprio sistema informatico.

