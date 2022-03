Il sostengo di Dazn al calcio femminile passa per #BreakTheBias

Il calcio femminile nella stagione 2022-2023 sarà il primo sport femminile a entrare nel mondo del professionismo. Questa è una conquista storica che Dazn ha deciso di celebrare con un hashtag dedicato – #BreakTheBias – e tutta una serie di contenuti originali, storytelling inclusivo e visibilità dedicata ai talenti femminili che sono previsti nel corso dell’intero mese di marzo. I riflettori della piattaforma di streaming si accendono sul calcio femminile anche grazie a un calendario ricco di appuntamenti il cui culmine sarà il ritorno della UEFA Women’s Champions League a partire dal prossimo 22 marzo. Il calcio femminile su Dazn e Youtube arriva in esclusiva con tutta una serie di contenuti e approfondimenti dedicati on demand.

LEGGI ANCHE >>> AgCom spiega i suoi interventi nei confronti di Dazn

Gli appuntamenti del calcio femminile su Dazn

Il messaggio è chiaro e veicolato da un hashtag molto chiaro: il cambiamento è ora e passa da #BreakTheBias. Il calcio femminile sarà protagonista della piattaforma tra partite, interviste e approfondimenti speciali. L’impegno di Dazn è quello di far crescere l’interesse nello sport femminile in tutto il mondo sia on che off platform. Il fatto che il calcio femminile entri a tutti gli effetti nel mondo del professionismo impone un cambio di passo anche nelle garanzie di visibilità della disciplina, che deve essere maggiore così da poter aumentare la sua popolarità.

Gli appuntamenti del Women’s Month di DAZN cominciano con le partite di Serie A e Coppa Italia, disponibili in piattaforma sui Club Channel di Inter, Juventus e Milan, e con la UEFA Women’s Champions League che verrà trasmessa in esclusiva su DAZN e su Youtube. Ci saranno, inoltre tutta una serie di approfondimenti e contenuti dedicati alle protagoniste del calcio femminile del nostro paese. La prima partita che verrà trasmessa per celebrare il mese dedicato alle donne, marzo, partono il 5 marzo alle 14.30 con Juventus-Roma.