Dal palcoscenico a Bake Off Italia: la storia di Daniela Ribezzo

La sua grande passione è sempre stata la danza. Poi, ha vinto la nona edizione di Bake Off Italia: la vera svolta di @daniela_ribezzo, che oggi prepara dolci in tv e sui social

«Tra l’armonia della danza e l’amore per la pasticceria». Questa è la frase che Daniela Ribezzo, food content creator e vincitrice della nona edizione di Bake Off Italia, ha deciso di inserire nella bio del suo profilo Instagram. Una frase che sintetizza perfettamente le sue due passioni: il ballo e i dolci.

Una vita all’insegna dei talent show

Sin da bambina, Daniela ha sempre sognato di diventare una ballerina e di danzare sui palchi dei teatri più famosi. E, in effetti, un palcoscenico in particolare è riuscita a calcarlo: quello televisivo. Nel 2015, infatti, ha partecipato come ballerina al famosissimo talent di Maria De Filippi, Amici. E, come la sua duplice anima le impone, è tornata in tv nel 2021 come concorrente di Bake Off Italia. Così, tra una sfida al gusto di crema e l’altra, è arrivato quello che lei definisce il suo momento di svolta: la vittoria del talent.

Tra una ricetta e un passo di danza: i suoi contenuti social

Oggi Daniela Ribezzo ha una fanbase da 45k followers su Instagram. Nel suo feed è sempre ben riconoscibile la sua personalità – con quel tocco di accento foggiano che la rende inconfondibile – e le sue passioni. C’è la sua vita, la danza e un altissimo numero di ricette dolci che, solo a guardarle, fanno venire l’acquolina in bocca. Forse, proprio per questa presenza massiccia di contenuti food, non tutti conoscono il vero motivo dell’approdo di Daniela – come content creator – sui social.

Sta tutto in un’esigenza ben precisa: condividere con gli altri la sua grande passione per la danza. Poi, come ogni cosa nella vita, il profilo si è evoluto in contemporanea con lei e le sue esperienze. E, a chi le domanda come fa a realizzare dei dolci così perfetti, lei risponde che “dedizione e passione sono le armi segrete”. Un po’ la stessa ricetta che muove anche ogni sportivo, no?