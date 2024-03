La soluzione all-inclusive di e-bike sharing

Pirelli ha deciso di sposare la filosofia green ideando una pratica soluzione di e-bike sharing o rental per le aziende. CYCL-e Around™ è il nuovissimo servizio dell’azienda italiana, imperniato su una formula di mobilità elettrica cool, intelligente e, soprattutto, a impatto zero. La stessa Pirelli afferma come l’unico impatto possibile, derivante dall’uso delle proprie biciclette a pedalata assistita, sia quello garantito dai numerosi vantaggi che questo servizio porta con sé. Chiunque aderisce al servizio CYCL-e Around ha la possibilità di disporre di eleganti e-bikes di alta gamma, con cui muoversi agilmente sia in città che in campagna.

Il servizio dedicato alle aziende

CYCL-e Around consente alle aziende di seguire nella maniera più intelligente ed efficace possibile un trend in ascesa come quello della mobilità sostenibile. Chi vive in città, ma non solo, si sta finalmente rendendo conto di quanto la qualità dell’aria sia importante per stare bene, e il modo più comodo per spostarsi senza inquinare è noleggiare una bicicletta a pedalata assistita ed è esattamente questo che permette di fare CYCL-e Around, mettendo a disposizione delle aziende aderenti una flotta di e-bike disponibili per gli spostamenti dei propri dipendenti. Garantire un servizio di questo tipo rende ogni azienda una realtà moderna, lungimirante e attenta alle esigenze altrui. Sono tantissime le imprese che hanno già deciso di acquistare il servizio e proporlo ai componenti del proprio team e la maggior parte di queste ha optato per soluzioni completamente personalizzate, sulla base delle esigenze dell’azienda stessa e di chi usufruisce del servizio. Tra i vantaggi offerti dagli abbonamenti che è possibile sottoscrivere con Pirelli CYCL-e Around figura proprio la possibilità di scegliere ciò che può fare al caso dei propri dipendenti, in modo da semplificare loro la vita e migliorarne la produttività. Ognuno di loro avrà la possibilità di beneficiare di una e-bike moderna, comoda e performante, da utilizzare per qualsiasi esigenza. Per migliorare ulteriormente il servizio, Pirelli ha deciso di dotare le aziende che decidono di sottoscrivere un abbonamento di uno speciale parking corner attrezzato e personalizzato, presso cui recuperare, restituire e ricaricare le biciclette a pedalata assistita. I dipendenti hanno la possibilità di gestire ogni cosa tramite app, dalla prenotazione alla riconsegna della e-bike. All’azienda, invece, viene consegnata una piattaforma digitale appositamente ideata per ottimizzare la gestione della flotta e monitorare gli spostamenti di ogni e-bike in tempo reale. Dal canto suo, Pirelli provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle biciclette e del parking corner, garantendo un supporto clienti attivo 7 giorni su 7. Sicure e performanti, le biciclette a pedalata assistita Pirelli sono caratterizzate da linee eleganti, perfette per gli spostamenti di lavoro.

Tutto ciò che bisogna sapere prima di attivare il servizio

Sono tante le aziende interessate al servizio, ragion per cui è necessario chiarire come funziona e quali sono i vantaggi per i dipendenti. Questi ultimi sono liberi di accedere al servizio in totale autonomia usando l’app CYCL-e Around, disponibile sia per i dispositivi Android che iOS. Utilizzando l’applicazione ufficiale, è possibile selezionare il giorno e il lasso di tempo durante i quali si desidera noleggiare l’e-bike. I dipendenti di un’azienda possono usare CYCL-e Around ogni volta che lo desiderano, che si tratti di coprire il tragitto casa-lavoro, di spostarsi per un appuntamento di lavoro o per scopi ricreativi. Eventuali limiti d’utilizzo possono essere concordati direttamente con l’azienda. Vale la pena ricordare che nel servizio è compreso l’allestimento di un parking corner dedicato, composto da una rastrelliera modulare per le biciclette, una pensilina e una

serie di caricatori ad hoc. Inoltre, sempre presso il corner, ciascun dipendente è libero di prendere in prestito tutti gli accessori che gli occorrono, tra cui il casco, uno o più sotto-caschi igienici, la borsa anti-pioggia, la catena di sicurezza, etc. Infine, vale la pensa sottolineare come, al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, ogni azienda acquisisca il diritto a ricevere tutto il materiale brandizzato necessario a chi usufruirà del servizio.