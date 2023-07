Alla scoperta delle isole greche con Costa Crociere

Da Rodi a Creta, passando per Santorini e Mykonos: l'arcipelago che non avrà più segreti

Hai deciso di regalarti una vacanza da sogno, alla scoperta di spiagge bianche e paesi caratteristici senza rinunciare alla comodità? Costa Crociere ti permette di organizzare meravigliosi tour, solcando i mari delle isole greche e del Mediterraneo.



La crociera delle isole greche: alla scoperta delle perle del Mediterraneo

Che sia un last minute oppure un viaggio prenotato con anticipo troverai il pacchetto che risponde ad ogni esigenza. Vivere esperienze a bordo delle navi Costa Crociere aggiunge quel plus di cui un viaggio ha bisogno, perché a bordo possono essere coltivate passioni come la palestra, rilassarsi in piscina o godere della cucina gourmet che gli chef della nave propongono ogni giorno.

Le isole greche colpiscono per la loro diversità e per il paesaggio naturale e rigoglioso che si mescola alle costruzioni caratteristiche. Salendo a bordo di una delle navi Costa Crociere, moderne e dotate di ogni comfort, sarà possibile salpare dall’Italia e scoprire alcune delle sue bellezze mentre si naviga verso la Grecia. Catania, ad esempio, regala monumenti antichi e una commistione di culture davvero interessante, data dalle dominazioni subite dalla città nel corso della storia. Passando per La Valletta, si approda a Santorini, che con i tramonti sulla Caldera e i suoi localini tipici regala degli scorci incantevoli.

Una volta visitata l’isola, la seconda meta proposta da Costa Crociere è Mykonos, in grado accontentare tutti, con discoteche, spiagge da sogno e un mare blu che fa da contrasto alla caratteristica architettura del posto.

Le isole più grandi: alla scoperta di Rodi e Creta

Rodi e Creta offrono scenari memorabili e spiagge tutte da visitare. Scendendo dalla nave, è possibile partecipare alle escursioni organizzate da Costa Crociere e vedere da vicino le scogliere bianche e i paesini caratteristici, acquistando prodotti di artigianato locale prima di salire nuovamente a bordo. Si tratta di due isole ricche di storia e cultura, dove convergono popoli differenti. La crociera per le isole greche promossa da Costa Crociere, permette di combinare le mete in base alle proprie esigenze

I vantaggi di una vacanza a bordo di Costa Crociere

Costa Crociere accompagna i viaggiatori ormai da decenni, regalando loro un sogno. Si tratta di imbarcazioni di ultimissima generazione, curate nel dettaglio, dotate di cabine comode e spaziose, alcune delle quali affacciano direttamente sul mare per godere del paesaggio pure durante la traversata. Gli alloggi accolgono anche famiglie numerose, con soluzioni ideali per i bambini e il top del comfort dal punto di vista del servizio.

Gli spazi comuni sono caratterizzati da una vasta gamma di attività, che partono dal mini club e ai laboratori per i più piccoli, per finire con la piscina e palestra per il relax e l’attività degli adulti. Sulla nave è possibile assaggiare ottimi piatti grazie alla curata offerta enogastronomica, che prevede soluzioni adatte a ogni regime alimentare, realizzate con deliziose materie prime. A bordo sarà possibile partecipare ad esclusive serate di gala, in grado di regalare attimi diversi dalla solita routine.

L’intrattenimento è organizzato da uno staff di professionisti.

Se si desidera respirare l’atmosfera estiva di location affascinanti come Santorini, Mykonos, Rodi, Creta o La Valletta, acquistando prodotti tipici e scoprendo la vera essenza del posto, approfittare delle offerte crociere proposte dai principali canali, è la soluzione.