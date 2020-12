Se Facebook oscura la pagina della Croce Rossa di Monza

Una censura senza controllo. Ed è così che la Croce Rossa Monza si ritrova senza pagina Facebook, dopo che il social network ha deciso di oscurarla, senza comunicare le motivazioni. Il Comitato locale ha segnalato quanto accaduto ai vertici Nazionali ma, dopo moltissime ore, non è ancora possibile raggiungere la pagina social ad ho. E non è l’unico caso: anche altri comitati lombardi hanno subito lo stesso trattamento senza ricevere una spiegazione di quanto avvenuto. E, inevitabilmente, lo spettro che dietro tutto ciò ci sia una campagna di negazionisti del Covid è sempre più pressante.

LEGGI ANCHE > Il falso schema sulla casistica dei sintomi del Coronavirus in cui si fa riferimento alla Croce Rossa

«In questi mesi abbiamo ricevuto decine di messaggi da gente che nega l’esistenza della pandemia e ci accusa di generare il panico facendo apposta a girare in città a sirene spiegate – ha spiegato a Il Corriere della Sera Dario Funaro, presidente del Comitato Croce Rossa Monza -. Probabilmente sono persone che conoscono i meccanismi che fanno scattare l’allerta automatica che porta a rimuovere contenuti o intere pagine come ‘false’ o ‘inappropriate’». Manca la conferma, ma le dinamiche social non possono che far pensare a un rapporto causa-effetto di questo tipo.

Croce Rossa Monza, oscurata la pagina Facebook del Comitato

Perché quando una pagina Facebook viene presa di mira da una valanga di segnalazioni, arriva la scure del social che la oscura. Ed ecco che ora appare così alla vista degli utenti.

«È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa»

Croce Rossa Monza ha chiesto lumi a Facebook dopo quanto accaduto, ma allo stato attuale delle cose non è stata ancora data una risposta. Per questo motivo appare evidente come la causa di tutto ciò sia un raid social di segnalazioni nei confronti della pagina. Ed è un fenomeno che, negli ultimi giorni, ha colpito anche altre tre pagine Facebook di altrettanti comitati Lombardi della CRI.

(foto di copertina: Canva)