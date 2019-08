Il diagramma di flusso della crisi di governo: cosa succederà il 20 agosto

Giuseppe Conte si presenterà in Senato per il suo discorso

Domani, 20 agosto, sarà il primo giorno ufficiale per la crisi di governo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso in Senato dove pronuncerà il suo discorso alla camera alta – e agli italiani collegati in diretta streaming con il sito di Palazzo Madama, o anche con la sua pagina Facebook – alle ore 15. Sarà il momento in cui si darà fuoco alle polveri.

LEGGI ANCHE > Crisi di governo, Conte al Senato il 20 agosto e non domani

Crisi di governo, il diagramma di flusso del 20 agosto

Parte tutto da lì, il diagramma di flusso della giornata di domani. Una serie di bivi che noi abbiamo provato a riassumere così, ma che saranno comunque sempre imperfetti:

Dopo il suo intervento si capirà se il presidente del Consiglio avrà intenzione o meno di salire al Quirinale dove troverebbe ad attenderlo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quel caso, Giuseppe Conte non avrebbe molta scelta: le dimissioni, oppure un ulteriore passaggio in Parlamento, a questo punto per prendersi la mozione di sfiducia che la Lega ha depositato a Palazzo Madama. Questa mozione, infatti, pende ancora sulla testa del presidente del Consiglio come una sorta di spada di Damocle. Possibile, per assurdo, anche che la Lega la ritiri.

Cosa succede domani 2o agosto: la giornata della crisi di governo

Tuttavia, c’è un’altra opzione sul tavolo. Anche questa, in verità, molto teorica. Ovvero, che Giuseppe Conte scelga di non salire al Quirinale e di rendere – come aveva anticipato nel suo discorso dell’8 agosto scorso – trasparente la gestione della crisi di governo. Ciò significa che dovrà esserci per forza un passaggio parlamentare, con la presentazione delle risoluzioni e con l’eventuale riunioni della capigruppo per calendarizzare il voto di sfiducia chiesto dalla Lega.

Bisognerà capire, a questo punto, se il voto avverrà prima o dopo il 22 agosto, data in cui – stando al calendario della Camera dei Deputati – è previsto il voto sulla riforma Costituzionale che prevede il taglio di 345 parlamentari e che ha bisogno soltanto di un ultimo passaggio per essere approvata. Giuseppe Conte parlerà domani e sarà una lunga giornata: non è detto che il diagramma di flusso che vi abbiamo presentato contenga tutte le soluzioni. I colpi di scena sono dietro gli angoli delle strade che separano Palazzo Madama e il Quirinale.