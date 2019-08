Di Maio ha già salutato Conte: «Grazie, hai salvato l’Italia»

Luigi Di Maio ha già dato per assodata la fine dell’esperienza di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera Di Maio a Conte, ringraziandolo per il lavoro che ha svolto in questi 14 mesi e ricordando le tappe del suo mandato. Una lettera di questa fattezza esclude una delle soluzioni che sembravano prospettarsi ancora fino a questa mattina per l’imminente crisi di governo: quella di un Conte-bis.

Lettera Di Maio a Conte: l’addio annunciato

Il passaggio significativo della lettera di Di Maio è questo:

«Sì, ringraziarti. Quando tutta Italia ha conosciuto Giuseppe Conte, lo ha conosciuto come uno dei membri della squadra di Governo del Movimento 5 Stelle. Era il 2 marzo del 2018, io ero candidato Premier e tu mi avevi dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di candidato Ministro della Funzione Pubblica. Sono sicuro lo avresti fatto ai massimi livelli e saresti stato il Ministro più amato d’Italia. Ma, diciamocelo, saresti stato sprecato».

Secondo Luigi Di Maio, il Movimento 5 Stelle sarà accanto al presidente del Consiglio: probabilmente sarà l’unica forza in campo a non votare – eventualmente – una risoluzione di sfiducia nei suoi confronti. Ammesso che risoluzioni del genere vengano presentate. Al momento, infatti, si attende il discorso del premier – alle 15 – per capire quali saranno, nell’immediato, gli sviluppi di questa crisi di governo.

Lettera Di Maio a Conte: la parabola del premier

In ogni caso, Luigi Di Maio ha ricostruito le tappe della proposta di Giuseppe Conte: da membro della squadra pentastellata – con l’ipotesi di ministro della Funzione Pubblica – a premier per caso, proposto dallo stesso Di Maio e da Alfonso Bonafede. «In 14 mesi hai salvato l’Italia da due procedure di infrazione, hai rappresentato l’Italia ai tavoli europei ottenendo i margini di bilancio per dare ai cittadini Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Hai saputo farti amare dagli Italiani soprattutto nelle aree più disagiate del Paese».

Di Maio chiude, dicendo che – comunque vada – Giuseppe Conte sarà una delle scelte di cui andrà più fiero nella vita. Commovente.

