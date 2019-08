Verdini, il ‘suocero’ di Salvini, nega di avergli suggerito la crisi: «Mica è fidanzato con me»

Matteo Salvini, da qualche mese, è fidanzato con Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex leader di Ala, grande tessitore prima dei governi di Silvio Berlusconi e poi grande sponsor di Matteo Renzi. In questi giorni, diversi cronisti hanno affermato che la crisi di governo che oggi, 20 agosto, si concretizzerà in Senato, è stata suggerita a Salvini proprio dal ‘suocero’. Ecco perché oggi, Verdini – che ha un ufficio romano proprio a pochi passi dal Senato – è stato uno dei politici più ricercati dai giornalisti.

Denis Verdini smentisce le voci sui consigli dati a Salvini

Denis Verdini ha concesso qualche battuta ai presenti: «Ma che triangolo? Io ho avuto con Berlusconi un rapporto straordinario. E con Renzi, lo sanno tutti. Con Salvini il rapporto ce l’ha mia figlia. Se mi volete attaccare, mi devo fidanzare io con Salvini. Certo le ho votate, le unioni civili, però…».

Con queste battute, l’ex senatore toscano di Ala liquida le voci che lo vorrebbero come vero stratega che ha suggerito la crisi a Matteo Salvini: «Non so nulla e non ho certo dato consigli a Salvini: la soluzione di questa crisi? Ma figuratevi se la so io la soluzione: nemmeno i diretti interessati sanno risolverla, non posso saperlo di certo io. Esiste un passato, dove ognuno ha avuto i suoi ruoli, ed esiste un presente. Non ho intenzione di tornare a fare politica».

Denis Verdini liquida la questione con una battuta: «Salvini è fidanzato con mia figlia, non con me»

Le voci di un Denis Verdini suggeritore della crisi tra Lega e Movimento 5 Stelle e della sua successiva gestione sono diventate sempre più insistenti in seguito alla visita – nello scorso week-end – di Salvini alla villa della compagna in Toscana. Secondo alcuni, in quella circostanza, ci sarebbero stati consigli e vere e proprie lezioni su come tenere sul filo del rasoio i colleghi di esecutivo del Movimento 5 Stelle. Ma sono bastate due battute a Denis Verdini per smentire tutto questo.

Certo, quando si è a tavola con il suocero, la politica è uno dei primi argomenti. Impossibile che i due non abbiano affrontato la questione davanti a un bicchiere di Chianti.

FOTO: ANSA/GIUSEPPE LAMI