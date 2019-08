Salvini non risponde a nessuno e si rifugia nella villa del ‘suocero’ Verdini

Dell’asse Salvini-Verdini resta questa fotografia, scattata nella giornata di ieri nella villa tra le colline toscane dell’ex leader di Ala e bilancia del governo Berlusconi prima e dell’esecutivo Renzi poi. Il ministro dell’Interno, a torso nudo e in pantaloncini corti, è accosciato in mezzo alle piante di zucchine, alla ricerca di quei fiori di zucca che si possono cogliere solo di prima mattina, quando si aprono.

Salvini-Verdini, la visita al ‘suocero’ in questa fase delicata

Volubili e delicati, i fiori di zucca. Volubile e delicata è anche questa situazione ferragostana di un governo in crisi a causa delle parole di Matteo Salvini, che ha presentato la mozione di sfiducia al Senato contro Giuseppe Conte. E, nonostante questo, a quanto pare il ministro dell’Interno fa orecchie da mercante. Ha spento il telefono e non parla con nessuno dei suoi fedelissimi all’interno della Lega.

Né con Giancarlo Giorgetti – che l’altro giorno lo ha accusato di aver sbagliato completamente i tempi della crisi – né con gli altri esponenti di spicco del partito. A quanto pare, però, l’unico che riesce a dispensare consigli al leader leghista su come gestire questa crisi che ha creato è Denis Verdini. Quest’ultimo è il suocero in pectore di Salvini, che – dopo essere diventato esponente dell’esecutivo giallo-verde – ha annunciato la sua unione con Francesca Verdini, figlia del politico toscano.

Salvini-Verdini e la foto tra i fiori di zucca

Nella sua villa tra i colli, dunque, Matteo Salvini cerca di ricostruire le fila della situazione attuale. Denis Verdini lo avrebbe messo – stando ad alcuni retroscena – in guardia sulla nascita di un esecutivo M5S-Pd, di qualunque natura esso sia (può essere un governo di scopo, ma anche di legislatura, con un respiro molto più ampio). Per questo motivo, la fotografia in mezzo all’orto rappresenta una sorta di segnale a tutti. Ai suoi e agli avversari, perché comunica la sua geolocalizzazione e perché lascia trasparire i consigli che sta seguendo (compresi quelli di eventuali marce indietro).