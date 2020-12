Andrea Crisanti, 34 giorni dopo

Aveva chiesto tempo e dati prima di comunicare la sua valutazione sui primi vaccini anti-Covid. Ora i tempi sono maturi e Andrea Crisanti ha sciolto le sue riserve sui due prodotti realizzati da Pfizer-BioNTech e Moderna: sono sicuri e si sottoporrà all’inoculazione, non appena arriverà il suo turno. Le sue parole, pronunciate più di un mese fa a Focus Live erano state strumentalizzate: il microbiologo dell’Università di Padova aveva solamente chiesto trasparenza nella comunicazione dei dati del trial. E per questo è stato etichettato (con la classica faciloneria italiana) come un no vax.

LEGGI ANCHE > Il non detto: contestualizzare la frase di Crisanti che dice «io non farei il vaccino a gennaio»

Ma il tempo è galantuomo e, come aveva promesso ora parla dati alla mano. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Crisanti su vaccino Pfizer e Moderna ora ha le idee molto chiare: «Sì, i due vaccini di cui hanno diffuso i dati sono da ritenersi sicuri». Ovviamente il tutto si baserà sull’efficacia nel tempo dell’immunizzazione, ma allo stato attuale delle cose non si può conoscere (ricordiamo, per esempio, che il vaccino antinfluenzale ha valenza per un numero ridotto di mesi che quasi mai raggiunge l’anno).

Crisanti su vaccino Pfizer: «È sicuro»

La domanda sulla vaccino, dunque, diventa: Ma allora, lei si vaccinerà. E la risposta è laconica: «Certo che sì. Mia moglie si è già prenotata: vive in Inghilterra e lo farà lì. Io mi trovo a Roma ma nei prossimi tornerò in Veneto e, appena possibile, mi vaccinerò contro il coronavirus». In fondo Crisanti non ha mai detto che non si sarebbe vaccinato. Aveva solamente chiesto di attendere i dati delle sperimentazioni per una scelta consapevole. Ora, dati alla mano, Crisanti su vaccini Pfizer e Moderna (in attesa degli studi per gli altri prodotti) ha sciolto le riserve.