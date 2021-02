Cos’è l’affiliate marketing e quali sono i suoi vantaggi

Cos’è e come far bene l’affiliate marketing, che in Italia conosciamo con il nome di affiliazione e vediamo praticare moltissimo sui social dagli influencer. Partiamo dalle basi: si tratta di un accordo di tipo commerciale tra due parti, un advertiser – ovvero un’azienda che deve vendere un prodotto o un servizio – e un affiliato – persona che promuove questo prodotto o servizio -. Tramite l’affiliate marketing l’affiliato, pubblicizzando un prodotto, ottiene una quota sulle vendite dell’azienda ottenute. I vantaggi affiliate marketing sono innegabili poiché tutti ci guadagnano, nel senso che l’affiliato ottiene la commissione, l’azienda vende i propri prodotti e l’utente che acquista ha ottenuto ciò che stava cercando – meccanismo che vediamo sempre nel mondo degli influencer -.

I vantaggi affiliate marketing

Il vantaggio basilare e più grande dell’affiliate marketing è che si tratta di un metodo per guadagnare online tramite la promozione di link tracciati che crea sempre e comunque una situazione win-win in cui tutti guadagnano. Le aziende sperimentano un aumento della loro capacità di promozione in nicchie e community selezionate e gli affiliati diventano dei micro-influencer che guadagnano online in maniera più o meno continuativa. Il guadagno avviene quando un utente acquista un prodotto o sigla un qualsiasi tipo di contratto partendo dal click su un link tracciato; chi ha condiviso il link ottiene una percentuale variabile in base alla piattaforma o o al tipo di prodotto venduto. L’affiliate marketing è un mondo pieno di opportunità, quindi, ma occorre conoscerlo bene e stare al passo con tutti i cambiamenti – basti pensare alla questione Covid e a come il modo di fare marketing su più fronti è stato influenzato dalla pandemia -.

Come iniziare a fare affiliate marketing

Tra i maggiori esperti di affiliate marketing figura sicuramente Atilla O’dree, influencer e proprietario di sei aziende online che ha cominciato a sperimentare l’affiliate marketing nel 1997. O’dree è anche creatore e autore presso il più popolare blog di affiliate marketing. «Il modo migliore per cominciare nell’ambito della pubblicità pagata è scegliere metodi meno costosi, ovvero offerte di poco guadagno», spiega, aggiungendo che «attualmente il marketing di affiliazione è molto esigente e quindi servono molte skills». Le basi? «Quello che sicuramente serve è avere basi di html come CSS, i fondamenti di java scripts e cose come queste perché quando si comincia si devono testare parecchie landing page e fare modifiche un po’ qua e un po’ là». I primi passi da muovere nell’affiliate marketing: «Se andassi via per un anno e poi tornassi farei due cose: iscrivermi a uno spy tool per poi vedere cosa viene promosso in questo momento e con cosa si fa soldi. Guarderei cosa è stato popolare negli ultimi 7 giorni e negli ultimi 30. Prenderei anche delle VPN perché con le VPN puoi girare ovunque nel mondo e fingere di vivere in quel paese; a quel punto vai su alexa.com per vedere la top100 dei siti web in quel paese. Quando sei connesso con la VPN visiti questi siti in incognito su Chrome e, a quel punto, potrai vedere la pubblicità locale, quindi di base le CPA offers che vengono pubblicizzate nel paese». Sull’affiliate marketing 2021 Atilla ha un’idea tutta sua con la quale «le persone potrebbero essere in disaccordo» ma «TikTok non riuscirà mai a superare Facebook perché TikTok distrae troppo ed è troppo divertente. Inoltre non puoi aggiungere link o contenuti, è solo fare uno scroll di video. Secondo me TikTok è un grande spreco di tempo e gli ads Facebook rimangono il metodo migliore».