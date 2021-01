Google MyBusiness: cos’è e come puoi sfruttarlo per fare marketing

E-commerce sempre più rilevanti, soprattutto per i prodotti non deperibili, ma nel settore dei servizi, della salute e della ristorazione si continua ad acquistare soprattutto localmente. Internet, tuttavia, si rivela indispensabile anche in questo caso, forte di abitudini ormai consolidate, che spingono l’utenza a interrogare i motori di ricerca anche per le attività sul territorio.

L’indirizzo di un ristorante, l’orario di apertura di un negozio, il numero di telefono dell’idraulico più vicino sono tutte informazioni a cui a rispondere è quasi sempre Google. Per questo, oggi è fondamentale che le aziende capiscano l’importanza del marketing online anche a livello locale e che comprendano tutte le potenzialità di servizi come Google MyBusiness.

Perché puntare su Google MyBusiness

A spiegare i motivi per cui oggi Google MyBusiness è una risorsa molto importante per chi opera localmente sono i numeri: soltanto su Google Maps, in un mese, si contano all’incirca 9 miliardi di interazioni fra negozi e clienti, senza contare che il 30% di chi cerca un servizio su Google da mobile è interessato all’ambito locale.

L’attuale emergenza sanitaria, inoltre, continua a incentivare l’utilizzo dei dispositivi elettronici, contribuendo a far sì che, anche per le aziende operanti nel campo local, il processo decisionale avvenga soprattutto online.

La nuova sfida per le attività che operano sul territorio è quindi quella di intercettare questa corrente, magari avvalendosi dei consigli e dei precorsi didattici proposti da realtà di riferimento nel settore, come Local Strategy: un corso Local Strategy su Google my business, infatti, aiuta non solo a comprendere la materia, ma anche a mettere in atto tutte quelle strategie di Local Search Marketing, per essere incisivi sulle mappe.

Nello specifico, l’evento Local Strategy Live si articola in otto lezioni, tutte online, che prevedono la partecipazione di Luca Bove, fondatore di Local Strategy tra i massimi esperti di local seo a livello nazionale, e altri importanti professionisti nel panorama del marketing online.

Google MyBusiness: un corso per essere più competitivi

Oggi molti gestori di negozi locali sono convinti che basti creare una scheda per essere visibili su Google MyBusiness.

La verità, tuttavia, è che, solo frequentando un corso opportuno, si può imparare a gestire ogni aspetto del proprio account, e solo sfruttando al meglio tutte le opzioni che questo strumento mette a disposizione si può essere davvero competitivi.

Schede poco dettagliate, profili GMB privi di foto o con indirizzi e orari di apertura imprecisi rischiano infatti di confondere i consumatori – talvolta infastidendoli – con il risultato di perdere interessanti contatti e avvantaggiare la concorrenza. A beneficiare di questo processo, chi saprà farsi trovare preparato, nonché pronto a intercettare, anche localmente, le nuove tendenze degli acquirenti.

Ed è proprio per agevolare ogni contatto con la clientela che, tra gli argomenti più importanti del corso di Local Strategy su Google MyBusiness, c’è quello che insegna a individuare se tutti i campi di un account GMB siano compilati correttamente.

Il corso è inoltre il modo migliore per ottimizzare tutti gli aspetti della propria presenza online, ma è anche una risorsa indispensabile per comprendere come utilizzare quegli accorgimenti che favoriscono l’indicizzazione online delle schede GMB.

Come Google MyBusiness può aiutare le attività locali

Naturalmente, gli aspetti di Google MyBusiness che possono contribuire all’attività di marketing – e che per questo vale la pena di conoscere nel dettaglio – sono molteplici: basti pensare alla possibilità di interagire gratuitamente online con la propria utenza target, gestire prenotazioni e contatti con pochi, semplici click ed essere individuabili su Google Maps da chi non conosce l’attività o l’indirizzo presso cui è ubicata.

Un profilo perfetto su GMB, in aggiunta, è il modo migliore per consolidare la propria autorevolezza sul territorio e guadagnare la fiducia della clientela, eventualmente arricchendo la vetrina online di filmati, eventi, offerte e immagini di alta qualità.

Per non parlare delle recensioni lasciate dagli utenti, le quali favoriscono il consolidamento la propria reputazione – sia online che offline – aiutando a intercettare nuovi contatti, che possono tradursi in ulteriori guadagni.

Google MyBusiness è dunque uno strumento di marketing innovativo, utile nella gestione e nella promozione delle attività locali e fondamentale per superare la crisi del commercio; tuttavia, solo se utilizzato correttamente in ogni suo aspetto può far sì che la clientela possa ottenere informazioni precise e che anche la più piccola attività locale possa trasformarsi in una realtà di successo.