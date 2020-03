L’annuncio era atteso ed è arrivato, a causa del coronavirus la Serie A è ufficialmente ferma pertanto Mediaset ha deciso di fermare i suoi programmi di approfondimento Pressing Serie A e Tiki Taka. I due programmi in onda su rispettivamente su Rete4 la domenica e su Italia1 il lunedì, in seconda serata senza le partite non hanno ragione di andare in onda, pertanto si adegueranno allo stop fino al prossimo 3 aprile quando si spera potrà riprendere il campionato di calcio.

Mediaset ha anche annunciato che l’informazione sportiva proseguirà, visto che sono previsti eventi legati a MotoGp, Formula 1 e campionati di calcio esteri – oltre alle Coppe Europee che si stanno svolgendo per molte partite a porte chiuse – pertanto il pubblico potrà continuare a seguire gli appuntamenti della redazione di SportMediaset. A seguire ricordiamo gli appuntamenti con il tg:

Ore 13:20 SportMediaset su Italia 1

Ore 14:05 SportMediaset su TgCom 24 (canale 51)

Ore 00:00 SportMediaset su TgCom24 (Canale 51)

La redazione continuerà ad aggiornare il pubblico sul portale SportMediaset.it. I programmi sportivi sono soltanto gli ultimi che Mediaset ha dovuto fermare a causa dell’emergenza coronavirus, che ha bloccato anche l’approfondimento di Quarta Repubblica dopo la positività del conduttore Nicola Porro.