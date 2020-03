Preoccupazione a viale Mazzini dopo l’annuncio che il segretario del PD e governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti era risultato positivo al Coronavirus. L’agitazione nasce dal fatto che lo scorso 4 marzo il politico avesse partecipato ad una puntata speciale di Porta a Porta. Proprio per questo motivo è stato vietato l’ingresso ad una decina di dipendenti che hanno avuto maggiori contatti con Zingaretti, tutti posti in quarantena per verificare l’eventuale contagio da coronavirus.

Il conduttore Bruno Vespa, che venerdì scorso è andato in onda con uno speciale di Porta a Porta al posto della Corrida e ormai quotidianamente tratta l’argomento nel suo talk ha reso noto di aver fatto il tampone per il coronavirus ed è risultato negativo:

“Essendo l’unico ad aver contattato Nicola Zingaretti scrivendogli ‘in bocca al lupo’ invece di terrorizzarsi, posso dire che il suo portavoce mi ha chiamato per dirmi che vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz’ora”.

Mediaset sospende per coronavirus Le Iene e Quarta Repubblica

Quindi non subirà ripercussioni la programmazione di Porta a Porta, a differenza di quella di molti programmi Mediaset come Le Iene e Quarta Repubblica, entrambi sospeso poiché il primo ha visto risultare positivo un membro della redazione mentre il secondo il conduttore Nicola Porro.

La situazione per quanto riguarda i programmi televisivi è sempre più delicata, perché svolgerli senza pubblico potrebbe non bastare più dinanzi a casi come quello accaduto al conduttore Mediaset. Intanto tanti vip tra cui volti noti del piccolo schermo come Amadeus stanno continuando a sensibilizzare i cittadini a restare a casa evitando di uscire, questo per evitare un collasso del sistema sanitario nazionale con i posti in terapia intensiva che potrebbero terminare.

Intanto potremo seguire gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus dal salotto di Bruno Vespa vista la negatività dello storico conduttore di Porta a Porta, l’appuntamento è per domani sera in seconda serata su Rai 1.