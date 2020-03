Nicola Zingaretti positivo al coronavirus. L’annuncio sui suoi canali social: il governatore del Lazio e segretario del Partito Democratico ha affermato di essersi sottoposto a un tampone e di essere risultato positivo al Covid-19. Al momento, il governatore del Lazio si trova in isolamento domiciliare e ha affermato di voler seguire, per prassi, tutto quanto consigliato dalle autorità competenti in materia.

Nicola Zingaretti positivo, il video dell’annuncio su Facebook

«Come vedete sto bene – ha detto il segretario del Partito Democratico -, con i medici abbiamo deciso che, dal momento che non presento sintomi gravi, mi trasferirò in isolamento domiciliare. È arrivato. Ma combatterò come sempre. Ovviamente, ho già allertato il vicegovernatore del Lazio e il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. Io continuerò a lavorare da casa, cercando di dare il mio contributo alla gestione dell’emergenza nel Paese».

Nicola Zingaretti positivo, il messaggio di incoraggiamento

Il governatore ha anche affermato che sono subito scattate la procedure per verificare il contagio sia dei suoi familiari, sia dei diretti collaboratori che hanno avuto modo di lavorare con lui in questi ultimi giorni. L’annuncio è stato dato dalla sua abitazione dove, ora, Zingaretti si trova in isolamento domiciliare. Spesso i casi di coronavirus, soprattutto per le persone non clinicamente a rischio, possono essere trattati attraverso l’assistenza domiciliare. I protocolli da seguire, in ogni caso, sono gli stessi indicati dalle istituzioni sanitarie competenti.

I toni del governatore del Lazio e segretario del Pd Zingaretti sono comunque rassicuranti: «I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!».

Tanti i messaggi di solidarietà bipartisan che il governatore del Lazio e segretario del Pd sta ricevendo in questo momento. Tra i primi a farsi sentire via social network, anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: