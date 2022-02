I no-vax hanno causato l’eliminazione delle cornici personalizzate alla foto profilo su Facebook

Facebook ti dava la possibilità di circondare la tua immagine del profilo con una cornice che, automaticamente, ti identificava come membro di una comunità attiva: a favore dei diritti LGBT, ad esempio, oppure come partecipante a una campagna di raccolta fondi per una causa ben specifica, fino ad arrivare alla convinta adesione alla campagna di vaccinazione. Dal 21 marzo questa funzionalità sarà fortemente limitata a causa dell’utilizzo improprio delle cornici alle foto del profilo che venivano effettuate dagli utenti no-vax. Infatti, il social network ha stabilito che – d’ora in avanti – le uniche cornici approvate saranno quelle realizzate da pagine istituzionali, che offrono informazioni verificate e che, soprattutto, lo fanno a proposito del Covid-19.

Cornici di Facebook limitate fortemente: la colpa è dei no-vax

Oltre alle cornici ufficiali, quelle che vengono già promosse da istituzioni o enti per campagne di cui Facebook è edotto, era possibile – fino a qualche giorno fa – personalizzare delle cornici. E questa è stata una mossa che piaceva molto ai no-vax che, sfruttando delle immagini ad hoc e facendole circolare lungo le foto profilo della loro community, si auto-identificavano e davano una indicazione ben specifica agli altri utenti del social network: insomma, una sorta di bollino per i contenuti postati. Se nella foto del profilo avevi un messaggio contrario alle vaccinazioni o che inneggiasse alla forza del proprio sistema immunitario, senza bisogno di ulteriori booster, allora automaticamente potevi essere riconoscibile all’interno della comunità no-vax, anche se i contenuti che postavi sul tuo profilo venivano rimossi regolarmente dalla moderazione di Facebook.

Facebook afferma che tutti i frame del profilo personalizzato esistenti verranno eliminati dalla piattaforma il 21 marzo. Tuttavia, chi ha già utilizzato una di queste cornici fino a questo momento, potrà continuare a sfoggiarla. Ultima chiamata, insomma, per i no-vax: quelli che hanno già utilizzato una cornice Mi fido del mio sistema immunitario, non di una dose potranno continuare a farlo. Con buona pace della corretta informazione sul social network: anche quando Facebook/Meta sembra voler fare qualcosa di propositivo in tal senso, c’è sempre un altro lato della medaglia che controbilancia le buone intenzioni.