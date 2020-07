ConteOut: l’hashtag riferito all’allenatore dell’Inter reso politico (per sbaglio) dai leghisti

Da ore ormai, l’hashtag #ConteOut è in tendenza su twitter in tutta Italia. Originariamente, era stato creato in riferimento all’allenatore dell’Inter Antonio Conte, in seguito all’ultima partita di seria A Torino-Inter ma alcuni leghitsti hanno cominciato ad usarlo in riferimento al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non sapendo che non si trattasse di lui.

Da settimane ormai, alcuni tifosi interisti si sono lamentati dell’operato di Antonio Conte in seguito alle sconfitte della squadra dalla ripresa del campionato.

Ci sono migliaia di tweet che usano l’hashtag e variano da: leghisti e sovranisti convinti di supportate l’ennesima “rivoluzione politica” dei loro partiti sui social, a chi li prende in giro per non aver capito che nessuno stava parlando di Giuseppe Conte, e a chi, pur sapendo che #ConteOut si riferiva all’allenatore dell’Inter, ha deciso di supportare entrambe le cause.

I leghisti che dal nulla scrivono sul #ConteOut non sapendo che si tratti di ANTONIO AHAHAHAHAHAH VI AMO, GRAZIE PER QUESTE PERLEEEE pic.twitter.com/2Zk9NggvkR — Pulling. The. Strings. 🧙‍♂🇩🇰 (@Vtwenty4) July 13, 2020

LEGGI ANCHE >Come i leghisti riescono a insultare anche il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli

Twitter si riempe di post leghisti contro Giuseppe Conte, anche se l’hashtag non era originariamente riferito al premier

La maggior parte dei tweet dei sostenitori di Lega e Fratelli d’Italia chiedono le dimissioni del premier Giuseppe Conte, soprattutto citando il recente annuncio sulla possibile estensione dello stato d’emergenza, visto come «una tattica per restare a Palazzo Chigi e non far votare gli Italiani».

Ennesimo capolavoro della stupidità sovranaro-legaiola: i buffoni twittano sotto l’hashtag #ConteOut ignorando che non si tratta del Premier ma dell’allenatore dell’ #Inter .

. — Francesco Fatone (@fran_fatone) July 14, 2020

«#ConteOut L’unica emergenza che abbiamo è quella di rimandare Conte a casa e tornare a votare….adesso basta la pazienza è finita», ha scritto un utente sul suo profilo. Tra le risposte, c’è anche: «L’unica esigenza che abbiamo in Italia è quella di evitare che ignoranti come te riescano ad esprimere il proprio voto. Si parla chiaramente di Antonio Conte e non del premier».

#ConteOut a chi? a giuseppe che ha aumentato la pensione di invalidità o antonio che è 2° in classifica #SerieATIM? vergognatevi!!! #ConteIN — 🦓 Lucy aka Jj. Lu (@lucyconticina) July 14, 2020

Quando non sai bene a chi si riferiscono, visto che stanno lavorando tutti e due benissimo,e ti trovi un #ConteOut in tendenza.

Massima stima a entrambi comunque. — ⭐️⭐️⭐️ Corrado 🇮🇹🇺🇸 (@CorradoB81) July 14, 2020

Tra i vari tweet, si possono notare ovviamente anche delle combinazioni più interessanti, per esempio chi supporta sia Antonio Conte e Giuseppe Conte, quelli del #ConteIN e quelli, invece, che, sono contro entrambi i Conte.