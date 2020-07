Emanuele Filiberto è tornato a parlare della politica italiane e – viste le premesse – lo ritroveremo intervistato dai quotidiani anche nel prossimo futuro. Nei giorni scorsi ha avviato il suo progetto-movimento Realtà Italia e, come già affermò due anni fa, sostiene che un suo partito sia accreditato del 10% delle preferenze degli italiani. Poi ha parlato anche della politica attuale, paragonandola a quella di Casa Savoia che, secondo lui, costava meno. Infine quel dico non dico su Giuseppe Conte.

Anche se La Verità, che ha realizzato questa intervista, titola con un roboante «I re erano più democratici di Conte», trasformando la sintesi giornalistica in sovranismo populista – molto apprezzato dai suoi lettori -, l’erede di Casa Savoia ha fatto un discorso molto preciso parlando dei costi della politica e del passaggio da una Monarchia Costituzionale a una Monarchia Assoluta (per poi correggere il titolo parlando di Repubblica Assoluta).

Emanuele Filiberto e i conti della Monarchia

Il fondatore di Realtà Italia è tornato a parlare anche del referendum che ha portato l’Italia a scegliere la Repubblica al posto della Monarchia, spiegando che il tutto fu truccato. E come fa a saperlo? Glielo disse Andreotti all’epoca. Ma quando il giornalista gli ha chiesto a quale epoca facesse riferimento, Emanuele Filiberto ha voluto non rispondere. Poi ha parlato dei costi: «In Italia c’è un presidenzialismo costituzionale come ci fu una monarchia costituzionale. Non c’è differenza: all’epoca c’era una famiglia, che peraltro costava meno di oggi, e adesso ce n’è un’altra».

Conte meno democratico di un re?

Nel resto dell’intervista, nonostante il titolo de La Verità, Emanuele Filiberto non fa mai riferimento a quella frase «i re erano più democratici di Conte», ma ha solamente citato un suo pensiero: cioè che il popolo non è più sovrano e che il parlamento non garantisce la rappresentanza democratica». Cosa che non è reale, dato che questa maggioranza è frutto delle ultime elezioni politiche che si sono tenute in Italia.

(foto di copertina: da pagina Facebook di Emanuele Filiberto)