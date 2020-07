Emanuele Filiberto si da alla politica: «La tv mi ha insegnato a capire gli italiani»

L’erede Savoia Emanuele Filiberto si da alla politica con il suo nuovo movimento Realtà Italia, per “far ripartire il Paese” con l’aiuto del “re del cashmere” Brunello Cucinelli e lo chef Daniele Oldani.

Il principe non trova il governo convincente e non si fida dell’opposizione che “riempie le piazze”. Comincia il suo impegno politico con il webinar Meraviglia Italia, con imprenditori della bellezza e del turismo.

Emanuele Filiberto e il movimento per far ripartire l’Italia

«Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere?», ha detto Emanuele Filiberto di Savoia in una recente intervista al Corriere della Sera. «Se Realtà Italia, il nome della mia nuova associazione, sarà in futuro un movimento politico o se resterà un movimento di idee per l’Italia non lo so. Ma se deve finire in politica, che sia».

A quelli che diffidano di un principe che fa politica, L’erede Savoia dice: «Non mi serve la politica per vivere. E non dico di avere la soluzione ma i giusti contatti per mettere attorno a un tavolo persone che saprebbero cosa fare: sono solo un aggregatore, un incubatore o un incanalatore di idee».