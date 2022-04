Come usare il content warning di Twitter e perché è importante farlo

Il tema è molto importante, attualmente, considerato che ogni giorno ognuno di noi vede scorrere sulla propria bacheca contenuti sulla guerra in Ucraina. In che modo è opportuno condividere foto e documentazione di questo tipo? Con il content warning Twitter, per esempio, e con gli strumenti che permettono di oscurare immagini e video che più o meno tutte le piattaforme forniscono. Nel caso specifico di Twitter, che viene utilizzato per informare e informarsi, lo strumento è stato rilasciato di recente e mai come in questo momento deve essere utilizzato e bisogna sapere come farlo.

Content warning Twitter: come utilizzarlo

Come si utilizza questo strumento? Con l’avviso sui contenuti di Twitter si può dare la possibilità alle persone di non vedere le immagini. L’avviso può essere inserito caricando una foto o un video normalmente e cliccando in qualsiasi punto per aprire il menù modifica. A partire da questo menù occorre toccare la bandiera – che si trova in basso a destra da mobile e in alto a destra da desktop – selezionando quale avviso descrive meglio l’immagine tra nudità, violenza o contenuto sensibile (risulta possibile anche selezionare più di una categoria alla volta). Una volta operata la selezione basta salvare le modifiche e pubblicare il tweet.

Il tema è caldo in particolare per le immagini della strage di Bucha poiché ovunque stiamo vedendo video e foto non censurate di corpi per strada, vittime civili, pubblicate da testate e non solo. Come fa notare anche The Verge, la condivisione di materiale di questo tipo richiede una prassi diversa poiché – se fatta correttamente – può portare alla luce quanto accade tenendo anche conto della sensibilità delle persone e della dignità degli esseri umani ritratti.

In particolare il gruppo di fact-checking e di intelligence open-source Bellingcat ha evidenziato come l’esposizione ripetuta a questo tipo di immagini può creare un trauma negli utenti. Le immagini condivise su Twitter da Associated Press sono state definite dalla National Association of Hispanic Journalists «sfruttamento e disumanizzazione».

Cosa bisogna fare maneggiando contenuti di questo tipo? La risposta non è semplice e sicuramente non è univoca, dare però la possibilità agi utenti di scegliere se vedere o meno un contenuto o comunque di essere preparati all’impatto di quello che stanno per vedere è doveroso.