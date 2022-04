Il tweet bombing all’account verificato di Will Smith che non è Will Smith

@willsmith su Twitter non è Will Smith. O meglio, si tratta di un omonimo dell’attore che nella vista fa il podcaster, famer e PR per lo studio di giochi indipendente Stray Bombay. Come sappiamo bene, però, gli utenti della rete non si fermano a questi “dettaglicci da niente” e in occasioni di massima visibilità come sono stati i 94esimi Academy Awards si sono riversati su questo profilo rendendolo oggetto di tweet bombing pensando che (visto la spunta di verifica accanto al nome) si trattasse del Will Smith attore. Chiariamolo e ribadiamolo ancora una volta – come lui stesso fa nella sua bio Twitter dove scrive “notthatwillsmith” -: l’account Twitter Will Smith verificato non appartiene all’attore Will Smith.

LEGGI ANCHE >>> La foto della “reazione di Nicole Kidman” allo schiaffo di Will Smith non è la foto della “reazione di Nicole Kidman” allo schiaffo di Will Smith

Account Twitter Will Smith verificato: l’equivoco e il tweet bombing

«Restituisci il tuo Oscar CLOWN»: questo il tenore della miriade di messaggi che Will Smith il podcaster si è visto recapitare o tweet nei quali è stato menzionato poiché scambiato con l’attore che nella stessa serata in cui ha schiaffeggiato in mondovisione il comico Chris Rock ha vinto l’Oscar come Miglior attore. La storia per lui non è di certo nuova, comunque: come riporta Variety, infatti, le persone lo confondono con l’attore su Twitter già dal 2007.

Real talk, I’m not the person you’re upset/happy with. I make podcasts and video games for a living. At the risk of making people pissed off at me instead of that other guy, the world would be a better place if we stopped answering words with violence. — Will Smith (@willsmith) March 28, 2022

In un lungo thread su Twitter – cominciato proprio il giorno dopo la notte degli Oscar – il podcaster afferma e ribadisce più e più volte, probabilmente a ogni ondata di nuovi commenti a seconda di ciò che l’Academy e Will Smith (quello vero) fanno in seguito allo “slapgate”, di non essere l’attore. Tra i vari tweet spicca sicuramente un’osservazione rivolta a tutti coloro che rispondono con odio al gesto di Will Smith: «A rischio di far incazzare le persone con me invece che con quell’altro ragazzo, il mondo sarebbe un posto migliore se smettessimo di rispondere alle parole con violenza».

Tra i tanti che hanno commentato il thread del povero Will Smith c’è qualcuno che, giustamente, osserva sgomento con tanto di GIF: «In qualche modo, ancora così tante persone non si chiedono perché l’altro ragazzo avrebbe una foto di un tizio bianco barbuto come avatar?». Tra le altre cose anche l’account verificato con oltre cinque milioni e mezzo di follower del celebre commentatore Stephen A. Smith ci è cascato, amplificando ulteriormente la questione.