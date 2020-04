Contagion è stata una delle pellicole più chiacchierate degli ultimi mesi, visto l’argomento trattato di così drammatica attualità. Ora il pubblico italiano potrà vedere il film di Steven Soderbergh in prima serata su Canale 5, che lo trasmetterà in occasione della serata del primo Maggio. Una scelta diversa rispetto a quelle adottate da Mediaset nelle scorse settimane, che aveva puntato tutto vincendo sull’intrattenimento per famiglie.

Quindi ancora niente Scherzi a Parte, che sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo con la replica dell’ultima edizione targata 2009. Chi vorrà potrà dunque godersi Contagion, che verrà introdotto dal giornalista Nicola Porro che a seguire sarà protagonista di una puntata speciale di Matrix. La presentazione di Canale 5 per il film sottolinea l’attualità con il coronavirus:

“Il film profetico – sceneggiato da Scott Z. Burns con la consulenza di studiosi del CDC americano (Centers for Disease Control) – racconta una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta. Il virus MEV-1 del film richiama inevitabilmente il nostro COVID-19: uguale origine (Cina), stessi sintomi (febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), immancabili file per ottenere qualsiasi merce”

Contagion è diretto da Steven Soderbergh ed è uscito nel 2011 senza riscuotere all’epoca troppo successo e ritenuto da molti come irrealistico. Il ricco cast comprende Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard. L’appuntamento dunque è per il Primo Maggio su Canale 5.