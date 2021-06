Non è tutto oro quel che prime day

Per gli amanti dello shopping online il Prime Day è l’evento più atteso dell’anno, poiché si tratta di un’occasione in cui gli utenti di Amazon aventi l’abbonamento a Prime possono avere diritto a molteplici offerte e sconti straordinari, ma questi ultimi saranno veritieri? A questo interrogativo risponde Federconsumatori, che invita tramite dei consigli ad un utilizzo responsabile della piattaforma, soprattutto nelle due giornate del 21 e 22 giugno.

Alert Prime Day

In occasione dell’evento promozionale di Amazon Prime, i clienti si trovano in balia di prodotti a prezzi stracciati, dinanzi ai quali qualsiasi acquisto si trasforma in indispensabile, del quale non si può fare a meno.

Allora, per ovviare a questa frenesia, Federconsumatori ha stilato una lista dei consigli utili da mettere in pratica per evitare di finire vittime di super offerte che si presentano come tali, ma che in realtà si rivelano essere poco convenienti. E non solo questo, infatti, l’associazione italiana per la tutela dei consumatori invita gli utenti all’allerta anche nei confronti di quei rivenditori che, in previsione dell’evento, abbiano deciso di aderire alla piattaforma con l’obiettivo di truffare i clienti o che abbiano poca esperienza nell’ambito delle vendite online. Quest’ultimo caso potrebbe a sua volta comportare conseguenze come il ritardo delle consegne o una non applicabile politica di reso nel caso in cui i prodotti, una volta recapitati al destinatario, non soddisfino le aspettative.

I consigli di Federconsumatori

Per l’associazione, che senza scopo di lucro si occupa della tutela degli utenti, è opportuno controllare anzitutto i dati del venditore, verificando che siano correttamente riportati, ad esempio il nome della società, la Partita IVA, il numero di registrazione al REA e la sede.

Per quanto concerne i pagamenti e per evitare eventuali truffe ad essi correlate, si consiglia di non acquistare da venditori che indirizzano fuori dalla piattaforma Amazon. Una volta verificata l’attendibilità dei dati e la presenza del consueto step di pagamento, Federconsumatori suggerisce di verificare che le modalità di recesso e ripensamento e le condizioni per la garanzia siano chiare e comprensibili, va controllato infatti che siano indicate le modalità per effettuare il reso.

Attenti anche alle recensioni, poiché quelle relative ai prodotti non sono sempre veritiere, soprattutto se in maggioranza troppo positive. Per capire la validità del prodotto è necessario controllare il numero di recensioni rilasciate, la qualità delle foto del prodotto pubblicate e fare un confronto con il medesimo prodotto venduto su altri siti di e-commerce.