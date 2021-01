Belli i tempi in cui Renzi twittava contro i Paesi senza libertà e democrazia

C’è un Matteo Renzi politico e uno conferenziere. Il primo è lo stesso che aveva annunciato il ritiro dalla politica dopo la sconfitta al Referendum Costituzionale del 2016. Il secondo è l’uomo di successo richiamato dalle sirene internazionali per i suo convegni e le conferenze in giro per il Mondo, con particolare attenzione e dedizione in Medio Oriente. Il primo è lo stesso che nel 2019 twittava ferocemente contro il governo italiano (all’epoca era il Conte-1, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega) per la solidarietà espressa nei confronti di Maduro in Venezuela. Il secondo, invece, è quello che esprime profonda ammirazione nei confronti del principe Mohammad bin Salman, ‘dimenticando’ come in Arabia Saudita le libertà (in particolare quelle che riguardano la stampa e l’espressione del pensiero) siano ridotte al lumicino (per essere di manica larga).

Il secondo, il conferenziere, è questo.

“È un grande piacere e un grande onore essere qui con il grande principe Mohammad bin Salman. Per me è un privilegio poter parlare con te di Rinascimento. Credo che l’Arabia Saudita possa essere il luogo per un nuovo Rinascimento. Vostra Altezza, grazie” Che pena. #Renzi pic.twitter.com/r4hob6ehCu — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) January 28, 2021

Data: 28 gennaio 2020 (giorno della messa in onda, in streaming, del suo incontro con il principe saudita MSB). La conferenza Renzi in Arabia Saudita è tutto un florilegio di elogi nei confronti del principe e parla addirittura di Arabia Saudita come culla per un nuovo Rinascimento. E grazie al lavoro di Fabio Chiusi, abbiamo la trascrizione delle parole pronunciate dal leader di Italia Viva al cospetto del principe saudita.

Conferenza Renzi in Arabia Saudita, il confronto con il tweet del febbraio 2019

Il primo, cioè il Renzi politico, è quello che in Italia twittava così.

Il dittatore Maduro ringrazia Roma per la solidarietà. Una pagina infame della politica estera italiana. Infame. L’Italia sta dalla parte della libertà e della democrazia, non dei dittatori.#Venezuela — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 2, 2019

Data: 2 febbraio 2019. Esattamente due anni fa. Non entriamo nel merito del giudizio rilasciato dall’allora senatore del Partito Democratico (Itala Viva nacque ufficialmente otto mesi dopo) sulla situazione in Venezuela. Ma sottolineiamo la differenza di approccio. L’Arabia Saudita, infatti, è esattamente tutto quello che racchiudevano le parole di Matteo Renzi in quel tweet: niente libertà e niente democrazia. Lo dicono i fatti di cronaca quotidiana, le varie uccisioni di giornalisti solo perché contestavano il regime saudita. Ma ora, due anni dopo, il senatore ha cambiato partito e spartito. E i concetti di libertà scadono, in base alle conferenze.

