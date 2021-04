I concerti in streaming che saltano «per volumi di traffico elevato», il caso di Ultimo

Ultimo viene il concerto in streaming. Ovviamente, la trasmissione live – ma digitale – di un concerto è un altro effetto della pandemia, che ha impedito assembramenti e – di conseguenza – spettacoli musicali e artistici in generale alla presenza di migliaia di persone. Per questo motivo, il settore dello spettacolo dal vivo sta provando – ma è una tendenza soltanto degli ultimi mesi – a realizzare delle iniziative in streaming, in modo tale da provare a dare una risposta alla crisi collegata alla chiusura degli impianti per concerti e performance di vario genere. Il concerto streaming Ultimo dal Colosseo – considerato un vero e proprio evento da questo punto di vista – è stato il tentativo di inserirsi in questo filone, grazie alla piattaforma LIVEnow che si occupa non soltanto della trasmissione in streaming di eventi musicali, ma anche di eventi sportivi e legati al mondo del fitness. Il problema di fondo è che ieri, durante la trasmissione dell’evento di Roma, il collegamento non è andato bene.

Concerto streaming Ultimo, problemi sulla piattaforma

In tanti, sfruttando i social network, hanno segnalato gravi problemi di accesso alla piattaforma di trasmissione del concerto. L’errore che è stato mostrato loro dava una spiegazione abbastanza circostanziata di quanto accaduto: «Siamo spiacenti, al momento stiamo riscontrando volumi di traffico molto elevati. Riprova tra un minuto».

All’interno della propria piattaforma, LIVEnow prevede alcune soluzioni – esposte nelle FAQ – per problemi di accesso agli eventi: il primo passaggio da eseguire – viene sottolineato – è fare il refresh della pagina. Successivamente, se questo non risolve il problema, occorre controllare la connessione Internet. Il passaggio successivo consiste nel provare da un browser o dispositivo diverso. Ovviamente, gli utenti che hanno segnalato il problema hanno inviato una mail al servizio di support e hanno scritto le proprie lamentele sui social network, con l’account ufficiale di LIVEnow che ha provato a placare gli animi con una risposta standard: «Ci scusiamo per il disagio, stiamo risolvendo il problema».

Gli utenti si sono chiesti come sia stato possibile che, per un evento chiuso, per il quale erano stati venduti dei regolari biglietti, ci potessero essere problemi legati alla grande quantità di accessi al player. Il numero di utenti collegati, infatti, poteva essere previsto con un congruo anticipo dagli organizzatori e dai gestori della piattaforma. In ogni caso, sottolinea la piattaforma per gli utenti che hanno inviato un messaggio al support, l’evento sarà disponibile per 24 ore sulle piattaforme e si potrà vedere e rivedere anche più volte all’interno di questo periodo, con la possibilità di sfruttare la funzione rewind.