Ogni anno ci sono diverse polemiche, ma la domanda che tutti si fanno ogni è sempre quella relativa ai compensi per Sanremo 2020 in questo caso percepiti da Amadeus e dalle sue undici donne. Sicuramente se il conduttore è stato bersagliato da accuse sessiste per quanto dichiarato su Francesca Sofia Novello lo stesso non si potrà dire a causa dei compensi per Sanremo 2020: Amadeus percepirà come conduttore e direttore artistico una cifra tra i 500 e i 600 mila euro, quindi in linea con i suoi predecessori già sotto contratto con Rai.

E le sue tante donne? I compensi per Sanremo 2020 delle co conduttrici saranno variabili, con Antonella Clerici che dovrebbe guidare il gruppo con 50 mila euro. La metà, quindi circa 25 mila euro, dovrebbero andare a Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Diversa la questione per Emma D’Aquino e Laura Chimenti, le giornaliste del Tg1 che non sappiamo se riceveranno una integrazione e di che entità per i compensi di Sanremo 2020.

Compensi per Sanremo 2020, ancora top secret quelli degli ospiti big

Mistero invece per Monica Bellucci e Mara Venier che saranno due delle super ospiti più attese, non sappiamo ancora neppure quanto prenderanno Roberto Benigni e gli ospiti musicali internazionali Lewis Capaldi e Dua Lipa. Stiamo ancora in attesa di sapere se ci sarà un ospite hollywoodiano, si è parlato Al Pacino e Tom Hanks, che farebbe nettamente lievitare il totale delle spese alla voce compensi per Sanremo 2020. Intanto per quanto riguarda i cantanti italiani Salmo ha annunciato che non sarà al Festival, quindi andrà trovato un sostituto.

Ogni anno dunque i compensi per Sanremo i conduttori sono sempre al centro delle polemiche, ma in questo caso per il momento siamo fermi a circa 800 mila euro di spesa, quindi meno che in tante altre occasioni come ad esempio lo scorso anno. Il Festival di Sanremo 2020 dovrebbe avere un totale spesa di circa 18 milioni di euro, a fronte di guadagni per Rai Pubblicità di 31.