Oltre al cast di Pop Corn di Fausto Brizzi guidato da Christian De Sica e a quello de Gli Anni più belli di Gabriele Muccino con Emma Marrone al debutto come attrice la Rai non ha ancora annunciato il tradizionale super ospite cinematografico internazionale per il Festival di Sanremo 2020, ma se le indiscrezioni delle ultime ore fossero confermate il pubblico non resterà deluso. Secondo le ultime news riportate da La Stampa sembra che Amadeus e i vertici di Viale Mazzini siano in trattative per portare a Sanremo 2020 uno tra Tom Hanks e Al Pacino. Considerato che si tratta di due premi Oscar finché non ci sarà un annuncio ufficiale le indiscrezioni vanno prese con i dovuti accorgimenti, ma ci sono alcuni aspetti che non renderebbero improbabile la presenza dei due miti viventi nella città dei fiori.

Amadeus non si è sbilanciato per quanto riguarda il nome, specificando che c’erano delle trattative in corso. Al Pacino, premio Oscar nel 1993 per Scent of a Woman – Profumo di donna, e Tom Hanks, doppio premio Oscar nel 1994 e nel 1995 per Philadelphia e per Forrest Gump, rappresentano quanto di meglio possa offrire il panorama cinematografico internazionale e saranno in Europa il prossimo 2 febbraio per partecipare all’edizione 2020 dei premi Bafta, gli Oscar britannici assegnati a Londra. Ricordiamo che entrambi sono stati spesso ospiti nel nostro paese, le ultime volte per Al Pacino sono state alla Mostra del Cinema di Venezia mentre il collega è stato premiato alla Festa del Cinema di Roma.

Sanremo 2020, i super ospiti internazionali già confermati

Gli altri super ospiti cinematografici nostrani a Sanremo 2020 sono Roberto Benigni e Monica Bellucci, mentre per quanto riguarda i nomi internazionali già confermati in ambito musicale sono Mika, ormai di casa nel nostro paese come dimostra l’affetto di pubblico nel suo ultimo tour e il suo parlare correttamente la nostra lingua, il cantautore scozzese di origini italiane Lewis Capaldi e la pop star Dua Lipa, tra i nomi più ascoltati nelle piattaforme streaming di tutto il mondo.