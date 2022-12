La Commissione Europea ritiene “non in linea” il limite di 60 euro per il POS

Non è esattamente una stroncatura, ma non è nemmeno una promozione a pieni voti. La Commissione Europea – come era ampiamente previsto – ha inviato all’Italia le sue osservazioni sulla legge di Bilancio che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre dal parlamento. Le osservazioni – lo ricordiamo – sono basate sulla proposta che è stata approvata dal consiglio dei ministri e, dunque, su alcuni aspetti la discussione politica si è portata avanti, nel frattempo. Uno di questi aspetti è sicuramente l’introduzione del limite a 60 euro per accettare obbligatoriamente i pagamenti con il POS. La Commissione si è espressa su questa casistica specifica, ma nel dibattito politico la maggioranza ha già fatto sapere che la soglia sarà rivista (verosimilmente per andare incontro alle osservazioni che ci si aspettava).

Commissione Europea sul POS, la misura italiana non è stata considerata in linea

Secondo l’organismo istituzionale di Bruxelles, l’Italia non è in linea con gli obiettivi europei (che sono alla base dell’elargizione dei finanziamenti per rispettare le tappe del Pnrr) per quanto riguarda il tetto massimo per i contanti e il limite per l’obbligo di accettare pagamenti con il POS. Altro cartellino giallo è arrivato sulle pensioni.

Ma concentriamoci sul POS. Innanzitutto, occorre ribadire che le osservazioni della Commissione Europea non sono esattamente una stroncatura, come testimoniato anche dal commissario italiano Paolo Gentiloni. Tuttavia, vengono messi sul tavolo degli aspetti particolarmente critici. Sul limite per il POS ci si aspettava già una reprimenda di Bruxelles e, per questo motivo, erano state messe allo studio delle altre misure. Già questa mattina circolava l’ipotesi che, in virtù dell’attesa bocciatura della Commissione su questo particolare aspetto, il limite per l’obbligo di accettazione dei pagamenti POS sarebbe stato abbassato a 40 euro. Non è chiaro se questa nuova soglia possa essere sufficiente per strappare l’approvazione di Bruxelles. In ogni caso, la maggioranza al governo in Italia dovrà fare i conti con questo parere.