Come si procede per modificare l'audio di un reel che, nel caos del mancato rinnovo dell'accordo tra Siae e Meta, non ha più musica?

Come modificare l’audio di un reel nel caos Siae-Meta in corso?

Come modificare audio reel? Questa è la domanda che moltissimi si fanno e fanno agli altri in questa prima giornata di confusione dopo la notizia di ieri: Meta e Siae non hanno rinnovato l’accordo e quindi – almeno in teoria – sui Instagram e Facebook non dovremmo più essere in grado di mettere la musica dei cantanti Siae sulle stories e sui reel. Quello che sta accadendo, però, ha a che vedere anche con i contenuti che sono già stati pubblicati. Si accumulano, col passare delle ore, i creator che stanno perdendo tutti i loro video con voiceover (la loro voce registrata inserita nel reel) con sottofondo di musica di tutti quegli artisti.

Ci sono però anche problemi ulteriori – come abbiamo potuto registrare in redazioni su uno dei nostri profili – che hanno a che vedere anche con contenuti che in sottofondo hanno canzoni di artisti che con Siae non c’entrano proprio nulla.

LEGGI ANCHE >>> SIAE e Meta hanno interrotto i loro rapporti: ora che succede?

Cosa sta succedendo con la musica di reel e stories?

Tutti gli utenti di Instagram e Facebook – a prescindere che siano personaggi pubblici o utenti con profilo privato – stanno avendo problemi su Instagram e Facebook con tutti quei contenuti che hanno sottofondi musicali. Come ci ha spiegato Andrea Petroni di Vologratis – che abbiamo intervistato per capire precisamente cosa sta accadendo al profilo di un travel creator come lui – tutti i contenuti che avevano in sottofondo della musica ma la cui componente principale era il suo voicevover (la voce registrata del creator che fornisce informazioni).

In redazione, con uno dei nostri profili privati, ci siamo resi conto che due reel pubblicati (uno con una canzone di Frank Sinatra e l’altro con una canzone in lingua inglese di un artista non italiano) sono stati privati dell’audio. Questo fatto evidenzia come – effettivamente – siamo in un momento di grande confusione poiché sono sparite dal repertorio di canzoni che si possono inserire nei contenuti anche brani che non hanno niente a che vedere con Siae.

La conferma, nella mattinata, è arrivata anche tramite una nota di Soundreef (i cui artisti, in teoria, non avrebbero dovuto essere toccati dalla questione poiché il rinnovo con Meta da parte loro è stato raggiunto): «Sappiamo che il take down dei brani da parte di Meta, già iniziato nel pomeriggio di ieri, sta riguardando non solo il repertorio SIAE e il repertorio Soundreef con essa condiviso, ma anche il repertorio integralmente amministrato da Soundreef e i repertori esteri».

Come modificare audio reel? Abbiamo fatto la prova

Il messaggio che sta comparendo in queste ore aprendo reel che hanno un audio sopra è questo: «La traccia audio nel tuo reel non è più disponibile». Vengono poi date le istruzioni per procedere con la sostituzione dell’audio, che può essere effettuata una sola volta. Questo comporta anche la rimozione di qualsiasi audio originale (i voiceover, appunto) nel reel. L’azione non può essere annullata.

Cliccando su “Sostituisci audio” si passa a una schermata che permette di scegliere da una lista di canzoni. Mentre stiamo scrivendo il repertorio di canzoni offerto su Instagram è quasi completamente svuotato, ben oltre le canzoni degli artisti Siae, come tutti stiamo constatando.