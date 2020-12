L’app che permette agli anziani nelle RSA e nelle case di riposo di rimanere vicino ai loro cari

In un periodo in cui sono moltissimi gli anziani che si trovano isolati, che siano ricoverati in ospedale oppure che si trovino in casa. Vista la piega che sta prendendo la situazione Covid in Italia, con la necessità di non formare grandi assembramenti nelle case seppure sia il periodo di Natale, sono tante le persone che necessitano di trovare modi semplici ed efficaci per rimanere in contatto con i propri cari tutelando, al contempo, la propria salute.

Cos’è e come funziona mySOLI

Tra i tanti mezzi tecnologici e le app per aiutare le persone anziane che si trovano in residenza apposite la Regione Lazio ha dato vita a mySoli, un progetto che ha come scopo quello di contrastare la solitudine e l’isolamento ridefinendo l’assistenza agli ospiti anziani nelle strutture residenziali utilizzando la tecnologia. Tramite l’app e la piattaforma, mySOLI permette di migliorare non solo l’interazione degli anziani con le loro famiglie ma anche con gli operatori socio-sanitari. Nato per le RSA e per le Case di riposo, il servizio permette anche agli operatori e alle famiglie degli anziani ospiti di rimanere in contatto, aumentando il coinvolgimento dei parenti nella cura degli ospiti.

Dal diario alla community

L’applicazione è ricca di funzionalità sia per gli anziani che per i loro cari. C’è il Diario, su cui gli operatori socio-sanitari possono annotare quello che succede ai pazienti sia in termini di cure mediche che di come stanno (umore e comportamenti). Si viene a creare una vera e propria Community con gli operatori che gestiscono parenti e amici dell’ospite del quale si prendono cura producendo post, audio e video che tutti possono vedere. I contenuti multimediali inviati all’anziano rimangono in una Galleria di facile accesso per il paziente, che così può vedere le immagini e sentire gli audio dei suoi cari. mySOLI permette anche di aprire un canale diretto di contatto tra i parenti e la struttura per ricevere informazioni tempestivamente.