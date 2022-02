La nuova funzione di Chrome History Journeys

Si chiama Chrome History Journeys ed è la nuova funzione che il broswer mette a disposizione per gli utenti che hanno necessità di risalire alla propria cronologia in maniera più precisa e puntuale rispetto a quella attuale. La nuova funzione verrà resa disponibile, per ora solo nella versione desktop di Chrome ma Google ha fatto sapere che presto l’utilizzo dovrebbe essere esteso anche ad altri dispositivi. Lo scopo di History Journeys di Chrome è quello di fornire uno strumento che faciliti l’individuazione delle fonti precedentemente usate per cercare informazioni su un determinato argomento.

Come funziona Chrome History Journeys

Hostory Journeys funziona essenzialmente – come viene spiegato su Digitaltrends – come un’estensione della cronologia di navigazione. Digitando una parola nella barra di ricerca o andando direttamente nella pagina Chrome History Journeys verrà visualizzato un elenco di siti precedentemente visitati e collegati all’argomento in ordine non cronologico ma basato su quanto hai interagito con un determinato sito. In cima alla lista, insomma, ci saranno i siti più rilevanti per la ricerca specifica che si sta effettuando. Google ha fatto sapere che vedremo le informazioni a prescindere dal fatto che la ricerca sia più o meno recente, quindi, e che saranno presenti anche termini di ricerca correlati che possono fornire un aiuto a seconda della direzione che dovrebbe prendere la ricerca.

Problemi di privacy per una ricerca basata sui dati di navigazione?

Potrebbero sorgere dubbi in merito alla questione, considerato che queste informazioni vengono registrare e utilizzate – di fatti – per proporre le ricerche passate raggruppandole in base alla pertinenza e non in un semplice ordine cronologico inverso. Google ha provato a rassicurare gli utenti chiarendo che «Journeys attualmente raggruppa solo la cronologia sul tuo dispositivo, nulla viene salvato sul tuo account Google» e verrà data la possibilità a tutti di eliminare «singoli elementi o interi gruppi di attività». dalle impostazioni di Chrom.

Chiunque lo voglia potrà disabilitare Journeys.