Google rinvia al 2023 la rimozione dei cookie da Chrome

Google ha deciso di posticipare la rimozione dei cookie di terze parti alla fine del 2023. Il colosso di Mountain View inizialmente aveva annunciato il superamento dei cookie entro il 2022 per assecondare le richieste delle autorità per la tutela della privacy. Ma, ha fatto sapere la società, servirà altro tempo per mettere a punto tecnologie in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti, su tutti i pubblicitari. La dilazione, ha comunicato il gigante del web, servirà a studiare nuove tecnologie che mettano a proprio agio sia i pubblicitari che gli editori. Google-alphabet guadagna sul mercato lo 0,51%.

«Per quanto stiamo facendo progressi in questo progetto, è chiaro oramai che abbiamo bisogno di più tempo per fare in modo che tutto l’ecosistema risponda bene a questo cambiamento. Dobbiamo muoverci a un ritmo responsabile, concedendo tempo sufficiente per la discussione pubblica sulle giuste soluzioni e per gli editori e l’industria pubblicitaria per migrare i loro servizi», ha scritto in un post pubblicato su un blog Vinay Goel, direttore delle tecnologie per la privacy di Google. I cookie sono la tecnologia che ha reso Google leader assoluto della pubblicità online: si tratta di strumenti usati dal settore pubblicitario per tracciare e monitorare le preferenze di navigazione degli utenti, al fine di proporre loro pubblicità e annunci mirati sul motore di ricerca. I cookie sono anche da tempo fonte di problemi di privacy perché possono essere utilizzati per tracciare gli utenti su internet.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]