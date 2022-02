Youtube aumenta le possibilità di guadagno per i creators

Youtube in questo 2022 prevede di introdurre una serie di nuovi modi in cui i creator potranno monetizzare tramite i loro contenuti. E non solo quelli. Quest’anno ci saranno moltissime novità, dalla maggiore interazione dei creator con gli utenti alla generazione di nuove idee. A parlarne è stato, in un lungo posto, è stato il chief product officer della piattaforma Neal Mohan. Si punta tanto su Youtube Shorts, i brevi video in stile TikTok che sono stati introdotti lo scorso anno.

Le novità per i creators in questo 2022

Lato creatore Youtube sta lavorando all’introduzione di nuovi effetti video, maggiori capacità di editing e sulla possibilità di rispondere ai commenti con un breve video esattamente come si può fare su TikTok. L’azienda fa sapere che si punta tanto sullo shopping, che verrà ampliato in maniera rilevante allo scopo di incorporare nuovi metodi di acquisto nell’esperienza Youtube.

La piattaforma investe anche nella formazione dei creators – come riporta The Verge – andando ad aggiungere tutta una serie di nuovi approfondimenti su Youtube Studio che aiutino i creators a capire in che modo gli utenti interagiscono con i loro contenuti. Verrà inoltre introdotta anche la possibilità di fare dirette video insieme ad altri creator.

«Nei prossimi mesi – si legge nell’articolo che introduce le novità – inizieremo a testare altri modi per fare soldi su Shorts come esplorare nuovi modi per i creatori di costruire contenuti brandizzati attraverso BrandConnect, integrando funzioni finanziate dai fan come la Super Chat in Shorts, e portando la possibilità di acquistare direttamente da uno Short».

Youtube rinnoverà anche il suo design

Mohan ha fatto sapere anche che la piattaforma «migliorerà l’aspetto e la sensazione e permetterà di organizzare i preferiti più facilmente». Si sta lavorano anche alla possibilità di regalare abbonamenti come si fa attualmente su Twitch – implementazione ancora in fase di test -. Un’altra delle novità più interessanti per gli users sarà quella relativa all’interazione con un video che si sta vedendo tramite televisione grazie allo smartphone: per sfruttare questa nuova possibilità offerta da Youtube sarà sufficiente essere connessi allo stesso account su ambedue i dispositivi.