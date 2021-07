YouTube Shorts arriva in Italia: video brevi come TikTok

YouTube lancia i video brevi di Shorts, in versione beta, di prova, anche in Italia. Si chiameranno appunto YouTube Shorts. Dal 14 luglio, si potranno realizzare e guardare i clip brevi presenti sulla sezione Shorts, che fanno eco al trend consolidato di TikTok. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

La funzionalità, estesa al oltre 100 paesi dopo i 26 iniziali, permetterà a chiunque di utilizzare i vari strumenti multimediali che la piattaforma mette a disposizione per la produzione e la pubblicazione di video di tendenza, sia con l’aggiunta di titoli ed effetti che inserendo audio dal vasto catalogo messo a disposizione dalla piattaforma di Google. Proprio per quest’ultimo punto, YouTube ha intensificato i rapporti con le etichette e le case discografiche per far sì che i creatori di Shorts possano utilizzare un’ampia libreria di brani: più di 250 case, tra cui Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Sony Music Publishing, e Warner Music Group, fanno parte del progetto. Per dare visibilità agli Shorts verrà creata una nuova sezione sulla pagina di apertura della piattaforma, e un’esperienza di visione ottimizzata, per scorrere i contenuti in verticale. Su smartphone e tablet si vedrà invece una nuova scheda YouTube Shorts, con gli ultimi contenuti pubblicati. Google ha inoltre comunicato di aver istituito un fondo pari a 100 milioni di dollari per YouTube Shorts, per dare la possibilità ai creator più attivi di investire sulla sezione, senza alcun costo per i prescelti. Il programma di distribuzione dei fondi, attivo nel biennio 2021-2022, verrà dettagliato in seguito.

