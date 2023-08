L’importanza di avere un CMS di qualità per un giornale online

Cos’è che rende un CMS di qualità e quale è la differenza – sia lato utente che lo usa sia lato fruitore del prodotto finale – quando la qualità manca? Ci siamo interrogati sulle specifiche tecniche che fanno un Content management system di qualità e, da giornalisti, sappiamo l’importanza di poter caricare un contenuto in un certo modo avendo determinate possibilità, di poter inserire un tag nel punto giusto al momento giusto, di poter ottimizzare il tutto a seconda del risultato che vogliamo ottenere.

Quali specifiche tecniche fanno un CMS di qualità?

A livello tecnico, un CMS di qualità deve supportare tutti i contenuti di cui chi lo usa ha bisogno, di cui un giornale online ha bisogno per tutti gli argomenti che tratta. Si può dire che è di qualità quando consente a chi lo usa di fare tutto quello che vuole in modo semplice ottenendo un risultato ottimale sul proprio sito web. Un buon CMS, inoltre, garantisce alti standard di sicurezza. Più l’autore è comodo nel suo lavoro e può personalizzare il tutto non avendo limiti, più il CMS è di qualità: se il giornalista sente di avere limiti nel suo lavoro per via dei mezzi tecnici allora vuol dire che ci sono limiti del CMS.

Come distinguere, nel risultato, un CMS di buona qualità da un di cattiva qualità? Più che dal CMS, questo dipende dal sito web che va a stampare i contenuti. L’utente non sa effettivamente che cosa ci sia dietro quindi, per esempio, può vedere due diversi giornali online entrambi con un’esposizione spettacolare ma il sistema che c’è dietro non è il massimo, così come potrebbe essere il contrario: magari c’è una pagina web semplice che ha un CMS ottimizzato sotto tanti punti di vista. Più è completo il CMS e più fornisce la possibilità di pubblicare i contenuti come uno vuole e, quindi, di avere un prodotto finale di qualità migliore.

Spendiamo due parole su WordPress, uno dei più noti e diffusi sistemi di creazione e gestione dei contenuti da pubblicare in rete. Il suo successo è dovuto al fatto che è gratuito e open source, così che utilizzando plugin gli autori possano compiere altre azioni oltre quelle base fornite dalle funzioni base del CMS. Qualsiasi sviluppatore può andare a condividere un suo prodotto su WordPress, ci sono sia plugin a pagamento che free e quelli gratis possono essere utilizzati e modificati aggiungendo funzionalità oppure arrivando a un altro obiettivo partendo da quel codice come base.