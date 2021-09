Riparazioni e modellismo: la colla un elemento indispensabile

L’estate, oltre a regalare il sole e giornate calde, ha allontanato lo spettro delle restrizioni legate alla Pandemia da Coronavirus. Dopo mesi difficilissimi, gli italiani sono finalmente tornati a viaggiare, anche grazie all’ istituzione del Green Pass. Nonostante ciò non sono poche le persone ad aver deciso di trascorrere le ferie a casa, ancora “spaventati” dal rischio di esporsi al virus. E chi ha scelto di rimanere in città ha potuto approfittarne. Molti, infatti, hanno deciso di trascorrere le vacanze fra relax e lavori fai da te, o a piccole riparazioni. È sufficiente disporre di attrezzi come cacciavite, pinza universale, chiave inglese e a brugola, trapano, colle cianoacriliche, tronchese, pinze, martello, viti e chiodi per evitare di chiamare professionisti in materia.

Ad ogni lavoro la colla ideale: colle cianoacriliche

Oltre agli attrezzi, per eseguire la maggior parte dei lavori sono indispensabili le colle. Sono queste ultime a permettere di fissare a lungo moltissimi materiali. Il mercato, in questo ambito, si è evoluto costantemente, tanto che oggi è possibile acquistare facilmente colle di fissaggio e colle specifiche per il legno, per i lavori di riparazione e adatte alla ricostruzione di eventuali parti mancanti. Quando impiegare le colle di fissaggio (o colle di montaggio)? Per applicare una mensola alla parete, così come per fissare la cassetta della posta. Questa tipologia di colle si presta perfettamente anche all’incollaggio di materiali che vanno dal legno al cartongesso, fino a plastica e metallo. A caratterizzarle sono l’eccellente capacità di incollaggio e la rapidità dell’azione. Meglio servirsi delle colle di riparazione, invece, se l’intenzione è incollare due materiali diversi tra loro. Per ripristinare un vaso rotto, soprattutto quando la rottura ha provocato la perdita di alcuni frammenti, sono consigliate colle per la ricostruzione. Diverse persone sono solite utilizzarle per otturare fessure e crepe. Se l’obiettivo è incollare le gambe di una sedia la scelta dovrebbe ricadere sulle colle per legno, ottime anche per fissare cartone e tessuto. Per il vetro, infine, il mercato propone adesivi perfettamente traspiranti, avulsi dal rischio di espandersi e di ritirarsi. Esistono anche colle per il vetro, lavabili in lavastoviglie.

La passione per il modellismo e le colle cianoacriliche

Negli ultimi anni, il maggior numero di ore trascorse tra le mura di casa, legato soprattutto alle restrizioni imposte per far fronte alla Pandemia, si è assistito all’aumento del numero di appassionati di modellismo. Ad ogni modo, chi si è appena avvicinato a questo mondo non è detto abbia le idee sufficientemente chiare in merito a quale colla usare. Ricorrere a un unico prodotto, infatti, non rappresenta la scelta migliore. L’obiettivo? Avere a disposizione colle che consentano di posizionare i pezzi, normalmente di piccoli dimensioni, con estrema precisione e, al contempo, pronti a resistere all’usura del tempo. Se fino a qualche anno fa, l’unica tipologia di colla offerta dal mercato era quella vinilica, oggi ad ottenere grande successo sono le colle cianoacriliche, note anche come super colle. In cosa consistono? Creando poco spessore si asciugano con grande rapidità. Se l’indurimento rapidissimo è fondamentale per gli hobbisti, anche diverse aziende manifatturiere sono abituate a utilizzare il cianoacrilato professionalmente.

Riparare oggetti di plastica

Parlare di plastica significa fare riferimento a un materiale che, a seconda dell’impiego cui è destinato, può presentare differenze anche importanti. Il termine “plastica”, infatti, fa riferimento, tra gli altri, a:

polipropilene

polietilene ad alta o bassa densità

poliammide

ABS

polistirolo

PVC

policarbonato

poliuretano

gomme termoplastiche

Prima di scegliere la colla per riparare, ricostruire eventuali parti mancanti e, quando necessario, saldare oggetti in plastica, è fondamentale tenere conto delle caratteristiche specifiche delle colle stesse, e delle combinazioni dei materiali oggetto dell’incollaggio. Ad agire ottimamente su plastica e metallo sono le colle flessibili, perfette nel compensare le diverse dilatazioni termiche dei materiali. Se l’intenzione è incollare muratura e polistirolo in ambienti interni, oppure cemento e polistirolo, meglio ricorrere a prodotti a base acquosa. Per gli esterni, invece, una buona idea è optare per colle resistenti all’acqua e, in generale, alle intemperie. Le colle a contatto, infine, supportano chi è alla ricerca di una soluzione per incollare grandi superfici in PVC; vengono utilizzate, non a caso, per incollare rivestimenti e laminati.

Se c’è una cosa positiva lasciata da questo lungo periodo che ha visto, e vede tuttora come protagonista il Coronavirus, è il fatto di aver spinto più persone a mettersi in gioco, e a cercare nuovi modi per rendere meno “monotone” le giornate. Molti, ad esempio, hanno scoperto il piacere dell’ arte del riciclo, dedicandosi a lavori volti ad abbellire le abitazioni. Un pizzico di buona volontà, qualche attrezzo e la colla giusta e sarà possibile sfruttare la propria creatività per rinnovare gli ambienti, donando loro un tocco personale.