Rinnovare la casa con personalità: l’arte del riciclo

Può un rotolo di carta igienica trasformarsi in una marionetta, e dei pallet accatastati in un angolo del garage, divenire parte dell’arredamento? La risposta è sì. Per poter portare a termine questi lavori fai da te sono richiesti solamente un pizzico di buona volontà, qualche ora di tempo libero, alcuni attrezzi e della colla. Nelle prossime righe verranno forniti alcuni spunti per ravvivare la casa recuperando oggetti finiti nel dimenticatoio. Del sano bricolage è utile per chi non ha intenzione di trascorrere i mesi Post-lockdown impegnato unicamente a navigare in Rete al fine di distrarsi dalla realtà attuale.

Idee con la colla a caldo

La colla a caldo ha preso sempre più piede con il passare degli anni. D’altro canto gli stick di colla, da inserire nell’apposita pistola, presentano un costo contenuto e si prestano agli usi più disparati. Garantiscono una presa ottimale, riducendo al minimo gli sprechi, e asciugano con rapidità. In cucina, tale tipologia di colla può essere impiegata per realizzare una custodia volta a proteggere le mani dai coltelli dalla lama particolarmente tagliente: ecco un modo per estrarli in tutta sicurezza dal cassetto! Non è raro che, nel tagliare le verdure sul tagliere, gli ortaggi finiscano per cadere sul tavolo, o a terra. Qualche piccola goccia di colla a caldo lungo uno dei bordi e il problema sarà risolto. Un ultimo consiglio per usare la colla a caldo in cucina? Delle calamite decorative da apporre sul frigo. In questo caso la pistola permetterà di creare delle scritte o, per chi ha le mani allenate, dei piccoli disegni. Terminata questa parte del lavoro si dovrà semplicemente spruzzare sulla superficie della vernice spray, quindi utilizzare nuovamente la colla per attaccare la parte retrostante della scritta a una calamita.

Dal recupero di vecchi arredi ai guanti per l’inverno

Avere in casa degli armadi scrostati è una vera scocciatura. E in quante cantine sono presenti sedie ricoperte di tessuto, ormai fuori moda, o mensole intaccate dalle tarme? Segni del tempo che, grazie al riciclo creativo, e a fronte di una piccola spesa per acquistare colla vinilica e carta per decoupage, consentiranno di personalizzare l’arredamento in base ai gusti personali. La vecchia cassettiera della nonna, ad esempio, può trasformarsi in una fioriera. Della colla vinilica e alcuni calzini spaiati, o bucati: ecco due elementi necessari per recuperare capi altrimenti inutilizzati, trasformandoli in sacchetti per la profumazione degli armadi. E scegliendo un paio di calzini di lana grezza, in pochi minuti si darà vita a dei guanti morbidi e caldi.

Tavolo da ping-pong: come realizzarlo con le proprie mani

Se in casa sono presenti dei ragazzi, perché non dare loro l’opportunità di divertirsi giocando a ping-pong, sfidando i genitori in uno scontro generazionale? La spesa per il tavolo non sarà necessaria quando si ha a disposizione un pannello di legno. Ecco la lista dell’occorrente:

1 pannello di legno

2 cavalletti (necessari per fissare il tavolo)

carta abrasiva

cementite

nastro di carta da 5 cm

un paio di forbici

un barattolino di vernice verde

metro

una rete (destinata a dividere in due il “campo”)

Se l’idea è di rispettare le misure regolamentari, il pannello dovrà essere tagliato per ricavare lati di 274×152,5 cm. L’operazione successiva consisterà nel passare sul pannello stesso una prima mano di cementite, facendo attenzione a coprire anche i bordi. Attendere circa 24 ore, quindi munirsi di carta abrasiva 100 e carteggiare fino a rendere la superficie perfettamente liscia. Procedere con la seconda mano di cementite, e una volta concluso il lavoro, carteggiare con altra carta, più fine della precedente. Dipingere il tavolo con la vernice verde, incollare il nastro su ogni lato e fissare la rete esattamente a metà tavolo. Continuare stendendo un nastro di carta di mezzo centimetro di altezza in corrispondenza della metà dei 2 lati corti. Sarà il nastro stesso a delimitare la metà del campo. Terminare il tutto alloggiando il tavolo sui due cavalletti, sistemando questi ultimi a circa 76 cm da terra.

Ad oltre un anno di distanza dal lockdown, e dopo mesi in cui le fake news sul Coronavirus non sono certo mancate, tra Green Pass e contagi in risalita la luce in fondo al tunnel della Pandemia sembra essere purtroppo ancora lontana. Svagare la mente è fondamentale per vivere con maggiore serenità questo particolare periodo, e farlo dedicandosi alle riparazioni, e ai lavoretti fai da te, sarà fonte di soddisfazioni e, in molti casi, di risparmio di denaro.